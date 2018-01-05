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Общество | В Пензе прошло представление с участием фиксиков и Деда Мороза

05.01.2018|16:03
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В центре развития творчества детей и юношества праздник начинается прямо со входа - сказочная новогодняя инсталляция так и манит сделать рядом с ней снимки.

К гостям центра вышли герои известного мультфильма «Фиксики».

«Сейчас это узнаваемые персонажи. Для детей это очень интересно. Мы подумали и решили, что в этом году у нас будут фиксики», - отметила сотрудница центра.

«Когда что-то ломается, мы приходим на помощь и чиним», - объяснила ее коллега.

Хотя фиксикам и самим пришлось пройти испытание на прочность. Один из них получил слишком большой разряд электроэнергии, из озорного человечка превратился в отрицательного персонажа и попытался сорвать праздник. Но бригада доброй помощи, состоящая из Снегурочки и Деда Мороза, подоспела вовремя.

Как и положено на новогоднем празднике, дружба сотворила настоящее чудо, и все закончилось хорошо – к радости детворы и взрослых.

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