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Общество | В новогоднем Спутнике каждый сможет найти развлечение по душе

05.01.2018|12:06
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В Городе Спутнике царит новогоднее настроение: днем у елки веселятся дети, вечером – взрослые. На фонтанной площади проходят игры, конкурсы, малыши читают стихи. Участники праздников водят новогодние хороводы у елочки и просто танцуют под веселую музыку.

«Здесь всегда заботятся о детях, проводят очень интересные и хорошо организованные праздники», - отметила жительница Спутника Наталья Шалыгина.

Новогодний Спутник очаровал не только жителей области. Например, Эльмира Асяева приехала сюда из Москвы. Она призналась, что впечатлена увиденным и обязательно вернется в Спутник летом.

«Компания «Термодом» поздравляет вас с Новым годом! Желаем здоровья, счастья, отличного настроения и приглашаем в Спутник на праздники, которые будут продолжаться всю неделю», - обратилась к жителям области аниматор Вероника Меркулова.

Как отмечают сами пензенцы, отдых скоро закончится, начнутся будни с их делами и заботами. Но Спутник – особое место, здесь всегда весело и интересно.

Напомним: 6, 7, 8 и 14 января с 12:00 до 14:00 возле елки детей будут развлекать аниматоры. 5, 6, 7, 8 и 13 января с 18:00 до 20:00 на фонтанной площади будут проходить игры и конкурсы для взрослых. Также запланированы спортивные праздники.

Более подробная информация о мероприятиях размещена на сайте penza-sputnik.ru в разделе «Афиша».

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