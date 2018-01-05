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Общество | Около 150 семей с приемными детьми поучаствовали в представлении

05.01.2018|18:03
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На праздник у новогодней елки во Дворец детского (юношеского) творчества пригласили ребят из опекаемых и приемных семей Первомайского района. Вместе с артистами гости праздника отправились в космическое путешествие, во время которого встретились с капризной принцессой, межгалактическими пиратами и инопланетянами.

После хороводов вокруг елки детвору ждали премьеры сразу двух спектаклей – кукольного и драматического, подготовленного двумя местными творческими группами.

«Это детский образцовый коллектив «Зеркальце» (представили «По щучьему веленью») и кукольный театр-студия «Тутти-Фрутти». Они показывают сказку «Морозко», - рассказала директор Дворца детского (юношеского) творчества Галина Виницкая.

Это новогоднее представление в ДДЮТ было двенадцатым по счету. Посмотреть его бесплатно пришли около 150 семей.

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