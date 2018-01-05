20 мусульман из разных районов Пензенской области отправились в малый хадж. Их торжественные проводы в Средней Елюзани состоялись 2 января.
«Руководителем группы паломников стал имам города Пензы Юсеф-хазрат Бибарсов», - сообщили в пресс-службе ДУМ Пензенской области.
В напутственном слове отправляющимся к святыням ислама имам-мухтасиб Городищенского района Рифать-хазрат Абузяров назвал их по-настоящему счастливыми людьми. При этом многие из паломников совершают малый хадж впервые.
Поездка продлится 12 дней. «Паломники уже благополучно добрались до Саудовской Аравии», - добавили в пресс-службе.
Одной рукой ставим блоки, другой пишем этот сюжет?! Идиотизм?!