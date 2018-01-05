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Общество | 20 пензенских мусульман отправились в малый хадж

05.01.2018|13:43
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20 мусульман из разных районов Пензенской области отправились в малый хадж. Их торжественные проводы в Средней Елюзани состоялись 2 января.

«Руководителем группы паломников стал имам города Пензы Юсеф-хазрат Бибарсов», - сообщили в пресс-службе ДУМ Пензенской области.

В напутственном слове отправляющимся к святыням ислама имам-мухтасиб Городищенского района Рифать-хазрат Абузяров назвал их по-настоящему счастливыми людьми. При этом многие из паломников совершают малый хадж впервые.

Поездка продлится 12 дней. «Паломники уже благополучно добрались до Саудовской Аравии», - добавили в пресс-службе.

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Гость|05.01.2018 15:07|

Одной рукой ставим блоки, другой пишем этот сюжет?! Идиотизм?!

Гость|05.01.2018 15:51|

Надеюсь, оттуда они приедут нормальными, а не с промытыми мозгами, есть некоторые, кто заставляет детей ходить в школу с улиткой на башке

Гость|05.01.2018 15:55|

Приедут зомби

Гость|05.01.2018 16:00|

Хадж только тогда действителен, когда весь путь пройден пешком или на лошадях.

Гость|05.01.2018 16:20|

Фанатики, в т.ч. и религиозные, не могут быть полезны обществу нигде. Разве что как орудие в чьих-то руках.

Гость|05.01.2018 16:23|

А чего им делать? Только в ха́джи и ходить.

Имя: Гость
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