Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 янв 2018|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | Жители Пензы находят альтернативы зимним развлечениям

04.01.2018|15:15
Печать

Произвольную программу на открытом катке никто не отменял, хотя лезвиями режут остатки льда лишь единицы.

Пятилетняя Лера этой зимой хотела научиться кататься, и ее не пугает отсутствие хорошего покрытия. Главное – брат дал коньки.

«Отважная. Кое-где асфальт проглядывает, но ничего, нам это даже на руку, потому что она расшибется, если по-другому», - не без юмора заметила мама юной фигуристки Елена.

Для того, чтобы лед встал ровный и плотный, пришлось вылить не один десяток тонн воды. Каток на площади Ленина начали делать с 19 декабря. Однако все старания заливщиков погода свела на нет.

Детворе приходится скользить в ботинках по остаткам льда.

«У меня клюшка-то есть, но мама сказала, что с ней в автобус не пустят», - пожаловался посетитель катка Рафаэль.

Но дед спасает ситуацию, достав из-за пазухи складную клюшку и мяч. Этой зимой здесь даже прокат коньков неактуален.

На Олимпийской аллее у работников пунктов выдачи спортинвентаря также затишье – лыжи и сноуборды стоят без дела.

«Велосипеды выкатывать – и вперед! На шипованной резине мы готовы покататься», - предложил пензенец Сергей Паринкин.

«Сейчас бы на лыжах хорошо покататься, но раз лыжи отменяются, будем ходить пешком», - рассказал житель Пензы Сергей Крещук.

В целом горожане не теряют оптимизма и надеются, что зима все же придет в Пензу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!