Произвольную программу на открытом катке никто не отменял, хотя лезвиями режут остатки льда лишь единицы.
Пятилетняя Лера этой зимой хотела научиться кататься, и ее не пугает отсутствие хорошего покрытия. Главное – брат дал коньки.
«Отважная. Кое-где асфальт проглядывает, но ничего, нам это даже на руку, потому что она расшибется, если по-другому», - не без юмора заметила мама юной фигуристки Елена.
Для того, чтобы лед встал ровный и плотный, пришлось вылить не один десяток тонн воды. Каток на площади Ленина начали делать с 19 декабря. Однако все старания заливщиков погода свела на нет.
Детворе приходится скользить в ботинках по остаткам льда.
«У меня клюшка-то есть, но мама сказала, что с ней в автобус не пустят», - пожаловался посетитель катка Рафаэль.
Но дед спасает ситуацию, достав из-за пазухи складную клюшку и мяч. Этой зимой здесь даже прокат коньков неактуален.
На Олимпийской аллее у работников пунктов выдачи спортинвентаря также затишье – лыжи и сноуборды стоят без дела.
«Велосипеды выкатывать – и вперед! На шипованной резине мы готовы покататься», - предложил пензенец Сергей Паринкин.
«Сейчас бы на лыжах хорошо покататься, но раз лыжи отменяются, будем ходить пешком», - рассказал житель Пензы Сергей Крещук.
В целом горожане не теряют оптимизма и надеются, что зима все же придет в Пензу.