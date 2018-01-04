04.01.2018 | 15:15

Произвольную программу на открытом катке никто не отменял, хотя лезвиями режут остатки льда лишь единицы.

Пятилетняя Лера этой зимой хотела научиться кататься, и ее не пугает отсутствие хорошего покрытия. Главное – брат дал коньки.

«Отважная. Кое-где асфальт проглядывает, но ничего, нам это даже на руку, потому что она расшибется, если по-другому», - не без юмора заметила мама юной фигуристки Елена.

Для того, чтобы лед встал ровный и плотный, пришлось вылить не один десяток тонн воды. Каток на площади Ленина начали делать с 19 декабря. Однако все старания заливщиков погода свела на нет.

Детворе приходится скользить в ботинках по остаткам льда.

«У меня клюшка-то есть, но мама сказала, что с ней в автобус не пустят», - пожаловался посетитель катка Рафаэль.

Но дед спасает ситуацию, достав из-за пазухи складную клюшку и мяч. Этой зимой здесь даже прокат коньков неактуален.

На Олимпийской аллее у работников пунктов выдачи спортинвентаря также затишье – лыжи и сноуборды стоят без дела.

«Велосипеды выкатывать – и вперед! На шипованной резине мы готовы покататься», - предложил пензенец Сергей Паринкин.

«Сейчас бы на лыжах хорошо покататься, но раз лыжи отменяются, будем ходить пешком», - рассказал житель Пензы Сергей Крещук.

В целом горожане не теряют оптимизма и надеются, что зима все же придет в Пензу.