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Общество | Зареченцы могут узнать о создании ядерных боеприпасов на ПО «Старт»

04.01.2018|12:03
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В пятницу, 5 января, в маркетинго-выставочном центре зареченского ПО «Старт» пройдет день открытых дверей.

Зареченцы смогут познакомиться с историей создания на «Старте» ядерных боеприпасов, посетив залы вооружений и военной техники, технологических возможностей предприятия и технических средств охраны бесплатно.

Зареченцы увидят изделия, сделанные на ППЗ в эпоху гонки вооружений, а также современную продукцию завода.

Кроме того, в маркетинго-выставочном центре состоится и выставка члена Союза художников России, участника многочисленных международных симпозиумов Сергея Уварова «Эко-этно». На ней будут представлены композиции с использованием природных фактур, в том числе живопись глинами.

«Горожан ждут с 8:00 до 17:00 без перерыва. Организованные экскурсии состоятся в 9:00, в 11:00 и в 14:00», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Источник — фото с сайта zarpressa.ru
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Гость|04.01.2018 16:26|

Как интересно они эти ядерные боеприпасы там испытывают? Под землёй чтоли?

Гость|04.01.2018 17:00|

Гость писал(a):

Как интересно они эти ядерные боеприпасы там испытывают? Под землёй чтоли?
Прямо на улицах. Они с 1972 года привыкли.

Гость|04.01.2018 17:04|

penzainform.ru писал(a):

ядерных боеприпасов
В виде соли лизунца?

Гость|04.01.2018 17:15|

Гость писал(a):

В виде соли лизунца?
Олени это как и лоси любят.

Гость|04.01.2018 17:38|

Гость писал(a):

Как интересно они эти ядерные боеприпасы там испытывают? Под землёй чтоли?
Ядерная боеголовка сама по себе состоит из множества неядерных систем, которые можно испытать без проведения ядерного взрыва, заменив делящийся материал муляжом. Для испытания же самого ядерного заряда проводятся такие тесты, которые не подпадают под договорный запрет. Моделирование ядерного взрыва проводят с помощью суперкомпьютеров.

Гость|04.01.2018 18:44|

Это только для зареченцев что ли экскурсии?

Имя: Гость
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