04.01.2018 | 12:03

В пятницу, 5 января, в маркетинго-выставочном центре зареченского ПО «Старт» пройдет день открытых дверей.

Зареченцы смогут познакомиться с историей создания на «Старте» ядерных боеприпасов, посетив залы вооружений и военной техники, технологических возможностей предприятия и технических средств охраны бесплатно.

Зареченцы увидят изделия, сделанные на ППЗ в эпоху гонки вооружений, а также современную продукцию завода.

Кроме того, в маркетинго-выставочном центре состоится и выставка члена Союза художников России, участника многочисленных международных симпозиумов Сергея Уварова «Эко-этно». На ней будут представлены композиции с использованием природных фактур, в том числе живопись глинами.

«Горожан ждут с 8:00 до 17:00 без перерыва. Организованные экскурсии состоятся в 9:00, в 11:00 и в 14:00», - сообщает портал «Заречье сегодня».