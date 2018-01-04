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Общество | В сквере «Семейном» на ГПЗ-24 пензенцы собрались в хоровод

04.01.2018|17:15
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Пензенцы отмечают Новый год в лучах солнца: пусть без снега, зато с Дедом Морозом, Снегурочкой и украшенной елкой. Горожане пустились в хороводы в сквере «Семейном» на улице Антонова.

Песни и танцы дополняли спортивные игры. Дети соревновались под присмотром взрослых.

«Я думаю, что массовость этого мероприятия объясняется тем, что есть хорошее объединяющее начало: общественный совет и руководители культурных и образовательных учреждений, которые вокруг себя через родителей объединяют и всех детей», - подчеркнул мер города Пенза Виктор Кувайцев.

«Дружно живем, дружно отдыхаем и дружно все вместе строим наш район и развиваем его», - отметил глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов.

Всем маленьким участникам праздника вручили конфеты.

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