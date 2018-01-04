04.01.2018 | 11:30

В управлении жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области озвучили итоги реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

С 2013 года по 1 сентября 2017-го в регионе расселено 134,30 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Жилищные условия улучшили 8 694 человека.

Общая сумма затрат составила 4 млрд 582,38 млн рублей. Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в области построено 154,57 тыс. кв. м жилья.

«Значение показателя, характеризующего завершение в 2017 году мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, составляет 100 процентов», - доложил начальник управления Михаил Панюхин.

В реализации завершающего этапа 2016-2017 годов участвовали 8 муниципальных образований Пензенской области: города Пенза, Кузнецк, Каменка, Сурск Городищенского района, рабочие поселки Евлашево Кузнецкого района, Мокшан, Пачелма и Шемышейка. По состоянию на 1 сентября 2017 года на этапе 2016-2017 годов расселено 1 114 жилых помещений площадью 38,77 тыс. кв. м. Новое жилье получил 2 321 человек.

«Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ приняло решение: признать обязательство, принятое Пензенской областью по переселению граждан из всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, в срок до 1 сентября 2017 года, выполненным», - сообщает пресс-служба управления.

В 2018 году необходимо снести 137 многоквартирных домов: 119 в Пензе, 2 в Кузнецке, 6 в Каменке, 5 в Сурске и 5 в Мокшане.