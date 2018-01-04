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Общество | Область выполнила обязательства по расселению аварийного жилья

04.01.2018|11:30
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В управлении жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области озвучили итоги реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

С 2013 года по 1 сентября 2017-го в регионе расселено 134,30 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Жилищные условия улучшили 8 694 человека.

Общая сумма затрат составила 4 млрд 582,38 млн рублей. Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в области построено 154,57 тыс. кв. м жилья.

«Значение показателя, характеризующего завершение в 2017 году мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, составляет 100 процентов», - доложил начальник управления Михаил Панюхин.

В реализации завершающего этапа 2016-2017 годов участвовали 8 муниципальных образований Пензенской области: города Пенза, Кузнецк, Каменка, Сурск Городищенского района, рабочие поселки Евлашево Кузнецкого района, Мокшан, Пачелма и Шемышейка. По состоянию на 1 сентября 2017 года на этапе 2016-2017 годов расселено 1 114 жилых помещений площадью 38,77 тыс. кв. м. Новое жилье получил 2 321 человек.

«Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ приняло решение: признать обязательство, принятое Пензенской областью по переселению граждан из всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, в срок до 1 сентября 2017 года, выполненным», - сообщает пресс-служба управления.

В 2018 году необходимо снести 137 многоквартирных домов: 119 в Пензе, 2 в Кузнецке, 6 в Каменке, 5 в Сурске и 5 в Мокшане.

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Гость|04.01.2018 12:37|

penzainform.ru писал(a):

Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ приняло
Ура!!! нашим чиновникам занявшим почётное 6-е по опросам населения.

Гость|04.01.2018 13:56|

Гражданки под Леонидовским путепроводом суд с администраций закончили?

Гость|04.01.2018 15:38|

На Западной поляне жалуются на состояние пятиэтажек и дворов.Предлагаем признать аварийными и всех переселить в Зарю. там воздух ещё более чист и свеж

Гость|04.01.2018 16:26|

Гость писал(a):

поляне жалуются на состояние пятиэтажек и дворов.
Повысить им платежи на содержание жилья в разы, тогда и отремонтировать все за их счет, жаловаться сразу перестанут, за домами начнут следить..

Гость писал(a):

в Зарю. там воздух ещё более чист и свеж
В Заре места всем не хватит, в ЖК "Чистые пруды" можно начинать ссылать иль подальше куда)

Гость|04.01.2018 16:50|

Через 10 лет можно будет расселять Чапаева

Гость|04.01.2018 17:23|

не все дома расселили в Заводском, чиновники ау, пьяный бред

Гость|04.01.2018 17:33|

западная поляна желает переселения только в Зарю. воздух на Западной уже не так чист и свеж как раньше,поэтому только в Зарю! так сказать вперёд Заре навстречу.

Имя: Гость
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