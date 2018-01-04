04.01.2018 | 09:33

В среду, 3 января, в Пензе директор городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев и председатель спорткомитета Владислав Чесноков проверили состояние хоккейных площадок на улицах Бийской, Куйбышева, Егорова, Жемчужной и на проспекте Строителей.

Всего в областном центре имеется 32 площадки под заливку катка и 10 площадок для игры в футбол. В декабре 24 «коробки» уже были залиты и активно использовались, но из-за оттепели с дождем ледовое покрытие разрушилось.

«Проверка показала, что все хоккейные площадки готовы к эксплуатации, но в настоящее время использовать их невозможно из-за погодных условий. При установлении необходимых минусовых температур работа ледовых площадок будет продолжена», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии также отметили, что в связи с теплой погодой отменяются соревнования по хоккею с мячом среди школьных команд Железнодорожного района Пензы, запланированные на 4 января на хоккейной площадке на улице Жемчужной, 30.