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Общество | Из-за оттепели на хоккейных площадках в Пензе растаял лед

04.01.2018|09:33
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В среду, 3 января, в Пензе директор городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев и председатель спорткомитета Владислав Чесноков проверили состояние хоккейных площадок на улицах Бийской, Куйбышева, Егорова, Жемчужной и на проспекте Строителей.

Всего в областном центре имеется 32 площадки под заливку катка и 10 площадок для игры в футбол. В декабре 24 «коробки» уже были залиты и активно использовались, но из-за оттепели с дождем ледовое покрытие разрушилось.

«Проверка показала, что все хоккейные площадки готовы к эксплуатации, но в настоящее время использовать их невозможно из-за погодных условий. При установлении необходимых минусовых температур работа ледовых площадок будет продолжена», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии также отметили, что в связи с теплой погодой отменяются соревнования по хоккею с мячом среди школьных команд Железнодорожного района Пензы, запланированные на 4 января на хоккейной площадке на улице Жемчужной, 30.

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Гость|04.01.2018 09:50|

А я то думал заливать будут во время цветения сакуры. А тут так неожиданно для города.Чудеса!

Гость|04.01.2018 10:45|

Гость писал(a):

во время цветения сакуры
И где ты в пенмзе сакуру видел? Это ни у тебя случайно жена-декретница на арфе играет? Тогда все ясно.

Гость|04.01.2018 10:49|

Гость писал(a):

во время цветения сакуры

И где ты в пенмзе сакуру видел? Это ни у тебя случайно жена-декретница на арфе играет? Тогда все ясно.

Сакура это по японски вишня

Гость|04.01.2018 10:56|

Гость писал(a):

Сакура это по японски вишня
Так причем здесь сакура, по-русски сказать вишня уже не катит?

Гость|04.01.2018 10:58|

Гость писал(a):

Сакура это по японски вишня

Так причем здесь сакура, по-русски сказать вишня уже не катит?

Сакура есть и декоративная в инете можно заказать

Гость|04.01.2018 11:01|

Есть у меня такая знакомая бухгатерша, учит японский (знает пару значков!), фотографирует и клеит ногти (модные хобби 2000 годов). Зачем ей японский, она и сама сказать затрудняется, видимо, чтобы впечатлить её уровня мужика.

Гость|04.01.2018 11:03|

Гость писал(a):

Сакура есть и декоративная в инете можно заказать
Только на кой она мене? Суши что ли под ней жевать? Так я их не ем, не интересно.

Гость|04.01.2018 11:04|

Гость писал(a):

Только на кой она мене? Суши что ли под ней жевать? Так я их не ем, не интересно.
Красиво очень цветет

Гость|04.01.2018 11:06|

Гость писал(a):

Сакура это по японски вишня

Так причем здесь сакура, по-русски сказать вишня уже не катит?

Лучше бы я яблони в цвету или про черемуху

Гость|04.01.2018 11:12|

Пара страдающая ожирением под сакурой с набитыми щеками суш общаются по-японски. Картина достойная инстограма не меньше.

Гость|04.01.2018 11:20|

Гость писал(a):

Пара страдающая ожирением под сакурой с набитыми щеками суш общаются по-японски. Картина достойная инстограма не меньше.
Пара страдающая анорексией в чапыжнике с набитыми щеками лопухов общаются по буртасски. Тоже не плохо.

Гость|04.01.2018 11:23|

Гость писал(a):

Пара страдающая анорексией в чапыжнике с н
Я про нелепую бухгалтершу-япономанку, а ты про кого?

Гость|04.01.2018 11:31|

Гость писал(a):

Пара страдающая анорексией в чапыжнике с н

Я про нелепую бухгалтершу-япономанку, а ты про кого?

А я про анорексиков. И вообще от темы ушли. Морозы это сколько в их понимании?

Гость|04.01.2018 11:33|

Гость писал(a):

я про анорексиков.
Пемза третья по ожирению в РФ. Нехило тебя уносит в мечтаньях! )) Суши объелся что ли?

Гость|04.01.2018 11:40|

Гость писал(a):

Пемза третья по ожирению в РФ. Нехило тебя уносит в мечтаньях! )) Суши объелся что ли?
Такой взрослый а в сказки веришь

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