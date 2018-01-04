04.01.2018 | 16:47

В министерстве труда, соцзащиты и демографии Пензенской области сообщили, что в наступившем году программа «Губернаторский сертификат» продолжит свою работу. Выделены необходимые деньги для переезда семей с новорожденными детьми в более комфортные квартиры и дома.

«В 2018 году данная работа будет продолжена. 609 молодых семей Пензенской области смогут улучшить свои жилищные условия в рамках этой программы. Из бюджета области на эти цели будет направленно около 200 миллионов рублей», - сообщила главный специалист отдела жилищных программ министерства труда, соцзащиты и демографии области Людмила Макарова.

Программа «Губернаторский сертификат» была принята в 2008 году. Сумма выплаты не раз индексировалась, на 2018 год она составляет 328 тысяч рублей.

«Молодые семьи, в которых первый ребенок родился в течение 12 месяцев после заключения брака, и семьи, обеспеченные общей жилой площадью менее 10 квадратных метров на каждого члена семьи, имеют право на эту социальную меру поддержки», - разъяснила Людмила Макарова.

В 2017 году по программе «Губернаторский сертификат» 830 молодых семей улучшили свои жилищные условия. На это было потрачено 272 миллиона рублей из региональной казны.

«В 2012 и 2017 годах бюджет Пензенской области по этой мере социальной поддержки увеличивался в два раза», - отметила Людмила Макарова.

Всего же за 10 лет существования программы почти 5 000 молодых семей получили выплаты на сумму 1 миллиард 107 миллионов рублей.