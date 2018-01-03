03.01.2018 | 14:58

Одни долги управляющие компании «Комфорт» и «Комфорт-Девелопмент» гасят, другие накапливают. Если в середине декабря ресурсники за отопление и горячую воду требовали от организаций, обслуживающих арбековские новостройки, 11 млн рублей, то накануне Нового года – уже 14,5 млн.

«Да, они погасили задолженность за март 2017 года, но деньгами, которыми жители оплачивали октябрь. Соответственно, с каждым месяцем она будет увеличиваться. Где-то в апреле, когда люди перейдут на летний период времени, не будет отопления и денег будет поступать меньше, будут оплачиваться долги за декабрь», - разъяснила юрисконсульт теплоснабжающей организации Анна Липилина.

В декабре 2017 года в офис коммунальщиков нагрянули судебные приставы, чтобы арестовать имущество. Тогда Виталий Кочергин, директор организаций (он глава обеих организаций), объяснил, что готов отвечать только за последние три месяца, потому что до него был другой глава управляек.

Виталий Кочергин недоумевал, почему тепловики на начальном этапе в суд не подавали. Новые долги, по его мнению, появляются отчасти из-за неплательщиков-жильцов, отчасти из-за несовершенства законодательства в принципе и начисления сумм. Кроме того, коммунальщик был не согласен с тем, что деньги людей идут не напрямую тепловикам, а через его организации.

«Мы не являемся вашими прямыми плательщиками. Мы сейчас несем расходы по предоставлению, печати, доставке квитанций, работе с дебиторской задолженностью в сторону вас, но вы ничего не хотите слышать. Выходите на прямые договоры! Тогда это будут ваши проблемы и ваши расходы», - подчеркивал Виталий Кочергин.

За ситуацией не один месяц следят и в Жилищной инспекции региона.

«Руководитель привлекался к административной ответственности с наложением штрафа. Сейчас у нас на контроле два предписания», - прокомментировала начальник Горжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

«Была создана инициативная рабочая группа в помещении Ленинской прокуратуры. Господин Кочергин обещал предоставить график по реструктуризации долга», - добавила Анна Липилина.

После праздников последуют новые иски. Однако есть вероятность, что, даже выиграв дела в судах, свои деньги тепловики так и не получат. У них есть пример, когда другая управляющая компания тут же объявила себя банкротом, а дома стала обслуживать организация с таким же названием. Различие было только в расположении кавычек в наименовании.