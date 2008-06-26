03.01.2018 | 10:42

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим встретился с сотрудниками регионального управления МВД.

«Представители Пензенской епархии - частые гости ведомства. Священнослужители знакомят стражей порядка с историей нашей страны, которая тесно переплетена с историей церкви. Это касается и военных действий, в которых Россия активно принимала участие на протяжении двадцатого столетия», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Митрополит Серафим в своей речи подробно остановился на событиях Первой мировой войны, в которой священнослужители принимали участие, сопровождая боевые части русской армии, а также Великой Отечественной, когда служители церкви, гонимой государством, защищали Родину как солдаты и офицеры.

В завершение встречи владыка вручил сотрудникам регионального управления МВД различные церковные награды.