Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 янв 2018|18:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | Митрополит Серафим встретился с пензенскими полицейскими

03.01.2018|10:42
Печать

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим встретился с сотрудниками регионального управления МВД.

«Представители Пензенской епархии - частые гости ведомства. Священнослужители знакомят стражей порядка с историей нашей страны, которая тесно переплетена с историей церкви. Это касается и военных действий, в которых Россия активно принимала участие на протяжении двадцатого столетия», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Митрополит Серафим в своей речи подробно остановился на событиях Первой мировой войны, в которой священнослужители принимали участие, сопровождая боевые части русской армии, а также Великой Отечественной, когда служители церкви, гонимой государством, защищали Родину как солдаты и офицеры.

В завершение встречи владыка вручил сотрудникам регионального управления МВД различные церковные награды.

0
0
0
0
 
Гость|03.01.2018 10:55|

Даешь штатные единицы жрецов в полиции!!!

И куда у нас смотрит Прокуратура? Что попы делают вне своих культовых сооружений?

Гость|03.01.2018 10:58|

Медальки дарят полицейским ,а Дзержинского выкинут,когда дом культуры отожмут полностью.

Гость|03.01.2018 11:08|

Гость писал(a):

,а Дзержинского выкинут,когда дом культуры отожмут полностью.
Попы наше будущее.

Гость|03.01.2018 12:25|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
,а Дзержинского выкинут,когда дом культуры отожмут полностью.
Попы наше будущее.
Точно. Полная попа.

Гость|03.01.2018 12:28|

Гость писал(a):

Медальки дарят полицейским
а писали, что индульгенции = это только от папских пройдох бывали...

Гость|03.01.2018 12:29|

penzainform.ru писал(a):

Священнослужители знакомят стражей порядка с историей нашей страны,
Ну если предположить, что стражи порядка сейчас обязаны иметь высшее то историю они изучали и как минимум должны знать.

Гость|03.01.2018 12:34|

penzainform.ru писал(a):

владыка вручил сотрудникам регионального управления МВД различные церковные награды.
А вот с этого места по подробнее хотелось бы услышать, как то тема не полностью раскрыта. Награды а за, что ?

Гость|03.01.2018 13:30|

Гость писал(a):

Награды а за, что ?
За беспрепятственный захват попами госсобственности - д.к. Дзержинского. Ёлки там так и не проводились.

Гость|03.01.2018 13:34|

penzainform.ru писал(a):

также Великой Отечественной, когда служители церкви, гонимой
Газета «За родину» с заглавием статьи: «От имени русской православной церкви: Господи, ниспошли Адольфу Гитлеру силу для окончательной победы».

Гость|03.01.2018 13:40|

Ну везде эти бородачи лезут со своими сказками!

Гость|03.01.2018 13:53|

Гость писал(a):

также Великой Отечественной
Из Воззвания к пастве Архиепископа Серафима Июнь 1941 г. Во Христе возлюбленные братья и сестры!

Карающий меч Божественного правосудия обрушился на советскую власть, на ее приспешников и единомышленников. Христолюбивый Вождь германского народа призвал свое победоносное войско к новой борьбе, к той борьбе, которой мы давно жаждали - к освященной борьбе против богоборцев, палачей и насильников, засевших в Московском Кремле..

Гость|03.01.2018 13:57|

Кстати, а по статусу мундира полицейского есть ли перечень наград и отличительных знаков которые допускается носить на нем? Или церковные награды уже приравняли к государственным?

Гость|03.01.2018 14:01|

Такая "награда" делает награждаемого автоматически иностранным агентом.

Гость|03.01.2018 14:20|

Вот награды общественных организаций нашение на кители запрещены.

Гость|03.01.2018 14:24|

penzainform.ru писал(a):

управления МВД различные церковные награды.
Положение о наградах Русской Православной Церкви

Версия для печати

26 июня 2008 г. 16:00

Документ утвержден на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2008 года.

Действующее положение о наградах принято Архиерейским Собором 5 февраля 2013 года.

I. ПРЕАМБУЛА

Награды Русской Православной Церкви (далее — награды) являются формой поощрения духовенства и мирян за понесенные труды и заслуги перед Православием — в пастырском служении, богословской, научной и административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах. Награды существуют двух видов: иерархические и общецерковные.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!