03.01.2018 | 16:04

Сотрудники МЧС лично рассказали жителям частного сектора, как пережить новогодние каникулы без происшествий, и оставили памятки. Как отмечают спасатели, количеств пожаров в зимние праздники всегда увеличивается.

Важно соблюдать основные правила - не курить в постели, не перегружать электропроводку. Самая частая причина возгорания - неисправность электрооборудования и печного отопления.

В одном из домов, которые обошли с рейдом сотрудники МЧС, отопление вообще отсутствует. Однако этот факт вовсе не радует соседей и даже пугает.

«Жители жалуются, что ты эксплуатируешь самодельные электроприборы», - обратился участник рейда к хозяину жилища.

Мужчина ответил, что это вовсе не так. Правда, и не объяснил, чем же он все-таки планирует обогревать помещение.

Сотрудники не обошли стороной и дома, где с соблюдением противопожарных норм и требований обычно все в порядке. Однако в эти дни опасностей прибавляется вместе с пиротехникой, елкой и гирляндами.

«Обязательно следите, не оставляйте гирлянду включенной на ночь. Электроприборы тоже не оставляйте включенными без присмотра, особенно если куда-то уходите. Следите, чтобы дети тоже ни в коем случае не были дома одни, следите за ними», - предостерегли участники рейда одну из семей.

«В новогодние праздники хотелось бы предупредить жителей города Пензы о соблюдении требований пожарной безопасности при запуске фейерверков. Читайте инструкцию внимательно, соблюдайте все необходимые требования», - обратилась в населению старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы Екатерина Виноградова.

Подобные рейды по частному сектору будут проводиться в течение всех новогодних каникул.