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Общество | В Пензенском зоопарке наградили победителей конкурса поделок

02.01.2018|15:18
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В Пензенском зоопарке подвели итоги конкурса «Природные фантазии» и наградили авторов лучших поделок. Около 100 творческих работ были переданы воспитанникам детских домов, школ-интернатов и реабилитационных центров области.

«Работы очень тщательно и с любовью выполнены. Мы благодарны участникам, довольны итогами нашего конкурса и надеемся, что эта добрая традиция будет продолжена, а ребята будут приносить нам свои работы», - отметила заведующая научно-просветительским отделом Пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

Победителей определяли в четырех номинациях: «Новогодний дизайн», «Самая оригинальная работа», «Изящество исполнения» и «Приз зрительских симпатий».

Композиции сделаны из того, дети собирали в основном в лесу. В ход шли листья, шишки, солома.

А вот третьеклассники школы № 20 школы для создания «Ангорского пухового кролика» использовали кое-что другое.

«Мы украшали его перьями из старой подушки. Подушку бабушка дала», - рассказал участник конкурса Никита Власов.

Творческие задания этого конкурса – каждый год разные. Школьники выполняли поделки из бумаги, пластилина, природных материалов. В 2018 году, предположительно, будут мастерить зверей, используя при этом любые материалы.

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