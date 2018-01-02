02.01.2018 | 10:25

Сотрудники коммунальных служб за ночь устранили утечку на водопроводе диаметром 400 мм, расположенном на улице Пушанина, 8. Она случилась поздно вечером 1 января, в результате без горячей воды остались 12 жилых домов, без холодной – 20.

«Аварийные службы Горводоканала приступили к работе по ликвидации утечки в 22:00. К полуночи место утечки было определено: из-за движения грунта треснул фланец у чугунной трубы. В течение 4 часов поврежденная часть была вырезана и произведена замена», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас ресурс поступает в жилые дома в штатном режиме.

Утром во вторник, 2 января, на месте ЧП побывал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, чтобы лично выразить работникам аварийной службы Горводоканала благодарность за профессионализм.

«Конечно, в ночь, в праздничное время особенно трудно работать. Тем не менее утечка была оперативно обнаружена и устранена. Спасибо всем работникам аварийных служб, всем, кто стоит на страже спокойствия и порядка, чтобы пензенцы могли спокойно отдохнуть и хорошо провести праздничные дни!» – заявил Виктор Кувайцев.