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Общество | В Пензе за ночь ликвидировали утечку на водопроводе в Терновке

02.01.2018|10:25
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Сотрудники коммунальных служб за ночь устранили утечку на водопроводе диаметром 400 мм, расположенном на улице Пушанина, 8. Она случилась поздно вечером 1 января, в результате без горячей воды остались 12 жилых домов, без холодной – 20.

«Аварийные службы Горводоканала приступили к работе по ликвидации утечки в 22:00. К полуночи место утечки было определено: из-за движения грунта треснул фланец у чугунной трубы. В течение 4 часов поврежденная часть была вырезана и произведена замена», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас ресурс поступает в жилые дома в штатном режиме.

Утром во вторник, 2 января, на месте ЧП побывал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, чтобы лично выразить работникам аварийной службы Горводоканала благодарность за профессионализм.

«Конечно, в ночь, в праздничное время особенно трудно работать. Тем не менее утечка была оперативно обнаружена и устранена. Спасибо всем работникам аварийных служб, всем, кто стоит на страже спокойствия и порядка, чтобы пензенцы могли спокойно отдохнуть и хорошо провести праздничные дни!» – заявил Виктор Кувайцев.

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Гость|02.01.2018 10:33|

а придут настоящие морозы - начнется настоящее веселье в сфере ЖКХ

Гость|02.01.2018 10:56|

МОЛОДЦЫ МУЖИКИ! ТЯЖЕЛОВАТО ИМ БУДЕТ ЭТОЙ ЗИМОЙ. ХОТЯ КОМУ ЛЕГКО? ВОН ОБЪЯВИЛИ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ...

Гость|02.01.2018 11:13|

Так где утечка была в Пензе или в Терновке?

Гость|02.01.2018 12:46|

чтобы лично выразить работникам аварийной службы Горводоканала благодарность за профессионализм...Благодарность в карман не положишь

Гость|02.01.2018 12:56|

Шо, опять?

Гость|02.01.2018 13:35|

Шо, опять?

И это только начало, ведь ГОРОД ГОТОВ К ЗИМЕ...

Гость|02.01.2018 14:12|

Полный бардак в городском хозяйстве Пензы.

Гость|02.01.2018 14:13|

В Пензе в новогоднюю ночь даже электроэнергию отключали в центре, ужас!!!

Гость|02.01.2018 14:18|

а как новые хозяева себя чувствуют,а по хрену.

Гость|02.01.2018 15:03|

penzainform.ru писал(a):

Виктор Кувайцев.
С Днём рождения!

Гость|02.01.2018 15:11|

И всё же.

Какова сумма для выплат за здания и землю для выкупа у владельцев на набережной реки Сура, по программе благоустройства 2017-2018 года?

Почему кадастровая стоимость земли упала в ТРИ раза не смотря на то что по городу наблюдался повсеместный рост?

В мэрии целый отдел по борьбе с коррупцией, чем они вообще там занимаются?

Гость|02.01.2018 15:26|

В мэрии целый отдел по борьбе с коррупцией, чем они вообще там занимаются?

Пашут на благо отечества, себя при этом не забывая...

Имя: Гость
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