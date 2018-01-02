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Общество | Пензенцам советуют своевременно избавляться от новогодних угощений

02.01.2018|17:36
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Большинство россиян продолжают доедать то, что приготовили еще в прошлом году, причем не только сами, но еще и угощают друзей и родственников. А ведь срок хранения салата, заправленного майонезом, – не более 12 часов.

Употреблять в пищу такие блюда опасно для здоровья, ведь они могут стать причиной серьезного отравления и, как следствие, человеку придется не один день провести в больнице. Поэтому медики советуют безжалостно избавляться от остатков новогоднего стола. Особенно, если в качестве ингредиентов были использованы скоропортящееся продукты, например, яйца, курица и, конечно же, майонез.

В приемном отделении Пензенской инфекционной больницы наплыва отравившихся испорченными продуктами не наблюдается. По словам медиков, в первые дни нового года количество пациентов примерно такое же, как и в обычные, - от 15 до 25 человек в сутки.

«Конечно, в праздники нужно поберечь себя, то есть соблюдать правила гигиены: мыть руки перед едой; не доедать салаты, которые сделаны еще до Нового года. Все эти правила нужно соблюдать, чтобы не заболеть», - предостерегла заведующая приемным отделением областного центра специальных видов медицинской помощи Ольга Чулкова.

Тем временем Роспотребнадзор советует выбрасывать новогодние салаты не позднее 2 января. В городских аптеках очередей из желающих приобрести лекарства от расстройства пищеварения пока нет.

«В этом году как никогда тихо - никаких всплесков по продаже препаратов против отравлений не наблюдается, то есть идет ровный, спокойный жизненный режим», - отметила заведующая аптекой Любовь Смышляева.

Причиной недомогания могут стать не только салаты. В рейтинге новогодних отравлений первое место занимают торты и пирожные с кремом.

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Гость|02.01.2018 18:40|

Господи, какая дурь... Пусть эти советчики сами сначала попробуют, а то на 7 будут доедать еще.

Гость|02.01.2018 18:59|

Травиться нечем весь новый год пшенную кашу едим.

Гость|02.01.2018 19:23|

Эх простому народу ваши заботы ,на нашу зарплату больно то не разбежишься.

Гость|02.01.2018 19:35|

Надо было в заглавке писать не пензенцам, а пензенскому БЫДЛУ. Логично ведь.

Гость|02.01.2018 19:36|

Едим всё только сегодняшнее. На НГ жарили картошку на подсолнечном масле.Сегодня варили картофан в мундире. На завтра наварим чищеной картошки. Капусты наквасили пока была подешевле.Она не пропадёт. Так что спасибо за заботы. Пенсионеры вчерашнее не кушают.

Гость|02.01.2018 19:37|

Обожралось пензенское быдлячество. Крысы корпоративные в том числе.

Гость|02.01.2018 19:40|

Пластмассовая еда хранится 1 год........

Проверено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|02.01.2018 19:44|

Гость писал(a):

Травиться нечем весь новый год пшенную кашу едим.
А чем запиваете?

Гость|02.01.2018 19:45|

квасом

Гость|02.01.2018 19:46|

Гость писал(a):

Травиться нечем весь новый год пшенную кашу едим.

А чем запиваете?

Огненной водой)

Гость|02.01.2018 19:46|

Пукать не устали?

Гость|02.01.2018 19:48|

Гость писал(a):

Едим всё только сегодняшнее. На НГ жарили картошку на подсолнечном масле.Сегодня варили картофан в мундире. На завтра наварим чищеной картошки. Капусты наквасили пока была подешевле.Она не пропадёт. Так что спасибо за заботы. Пенсионеры вчерашнее не кушают.
А самим капустку то вырастить лень? А чё тоды скулишь как обиженный щенок.

Гость|02.01.2018 19:49|

Гость писал(a):

А самим капустку то вырастить лень?
Ага)) в тазу на балконе

Гость|02.01.2018 19:51|

мы не скулим. мы вилы точим и ждём призыва ильича. а щенков пошинкуем к капустке. не привыкать. руки помнят.

Гость|02.01.2018 19:52|

Деревенским - вы переехали в город,а сдесь халявы нет.Работать надо,чо скулить то,не пожалеют.

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Имя: Гость
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