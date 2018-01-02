02.01.2018 | 17:36

Большинство россиян продолжают доедать то, что приготовили еще в прошлом году, причем не только сами, но еще и угощают друзей и родственников. А ведь срок хранения салата, заправленного майонезом, – не более 12 часов.

Употреблять в пищу такие блюда опасно для здоровья, ведь они могут стать причиной серьезного отравления и, как следствие, человеку придется не один день провести в больнице. Поэтому медики советуют безжалостно избавляться от остатков новогоднего стола. Особенно, если в качестве ингредиентов были использованы скоропортящееся продукты, например, яйца, курица и, конечно же, майонез.

В приемном отделении Пензенской инфекционной больницы наплыва отравившихся испорченными продуктами не наблюдается. По словам медиков, в первые дни нового года количество пациентов примерно такое же, как и в обычные, - от 15 до 25 человек в сутки.

«Конечно, в праздники нужно поберечь себя, то есть соблюдать правила гигиены: мыть руки перед едой; не доедать салаты, которые сделаны еще до Нового года. Все эти правила нужно соблюдать, чтобы не заболеть», - предостерегла заведующая приемным отделением областного центра специальных видов медицинской помощи Ольга Чулкова.

Тем временем Роспотребнадзор советует выбрасывать новогодние салаты не позднее 2 января. В городских аптеках очередей из желающих приобрести лекарства от расстройства пищеварения пока нет.

«В этом году как никогда тихо - никаких всплесков по продаже препаратов против отравлений не наблюдается, то есть идет ровный, спокойный жизненный режим», - отметила заведующая аптекой Любовь Смышляева.

Причиной недомогания могут стать не только салаты. В рейтинге новогодних отравлений первое место занимают торты и пирожные с кремом.