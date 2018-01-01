01.01.2018 | 18:04

Пенза салютовала 2018-му, встречала его фейерверками, песнями, танцами. Горожане собрались на площади Ленина, где находится главная елка и установлен большой экран.

Прозвучали слова новогоднего обращения Президента России. Словно этого поздравления и ждали пензенцы - веселье началось.

«Команда управления культуры на посту, настроение у всех замечательное. Дед Мороз уже здесь, Снегурочка здесь, сказочные персонажи присутствуют. Отметим Новый год замечательно!» - пообещала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Конечно, не хватало сугробов, впервые за много лет пришел бесснежный Новый год. Но мороз позволил создать каток - хоть какие-то зимние забавы. Их недостаток народ компенсировал плясками.

2018-й по восточному календарю - год Собаки, друга человека. В поздравлениях все чаще звучали пожелания приобрести друзей новых и сохранить старых.

«Не золота, не королевской власти, не всех чудес, что выдумал народ, - простого человеческого счастья желаем мы вам в этот Новый год», - обратилась к горожанам генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.