Пенза салютовала 2018-му, встречала его фейерверками, песнями, танцами. Горожане собрались на площади Ленина, где находится главная елка и установлен большой экран.
Прозвучали слова новогоднего обращения Президента России. Словно этого поздравления и ждали пензенцы - веселье началось.
«Команда управления культуры на посту, настроение у всех замечательное. Дед Мороз уже здесь, Снегурочка здесь, сказочные персонажи присутствуют. Отметим Новый год замечательно!» - пообещала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.
Конечно, не хватало сугробов, впервые за много лет пришел бесснежный Новый год. Но мороз позволил создать каток - хоть какие-то зимние забавы. Их недостаток народ компенсировал плясками.
2018-й по восточному календарю - год Собаки, друга человека. В поздравлениях все чаще звучали пожелания приобрести друзей новых и сохранить старых.
«Не золота, не королевской власти, не всех чудес, что выдумал народ, - простого человеческого счастья желаем мы вам в этот Новый год», - обратилась к горожанам генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.
penzainform.ru писал(a):Некоторые престарелые похоже лолы тут на сайте считают что встречающие Новый год на улице и по их мнению якобы шумно, это быдло, но, я не разделяю этого, хоть на улицу и не ходил и петарды не запускал, но претензий к людям веселившимся ночью не имею.. раз в году можно и потерпеть, праздник всё-же))))