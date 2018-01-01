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Общество | В Пензе с размахом встретили новый, 2018 год

01.01.2018|18:04
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Пенза салютовала 2018-му, встречала его фейерверками, песнями, танцами. Горожане собрались на площади Ленина, где находится главная елка и установлен большой экран.

Прозвучали слова новогоднего обращения Президента России. Словно этого поздравления и ждали пензенцы - веселье началось.

«Команда управления культуры на посту, настроение у всех замечательное. Дед Мороз уже здесь, Снегурочка здесь, сказочные персонажи присутствуют. Отметим Новый год замечательно!» - пообещала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Конечно, не хватало сугробов, впервые за много лет пришел бесснежный Новый год. Но мороз позволил создать каток - хоть какие-то зимние забавы. Их недостаток народ компенсировал плясками.

2018-й по восточному календарю - год Собаки, друга человека. В поздравлениях все чаще звучали пожелания приобрести друзей новых и сохранить старых.

«Не золота, не королевской власти, не всех чудес, что выдумал народ, - простого человеческого счастья желаем мы вам в этот Новый год», - обратилась к горожанам генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

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Гость|01.01.2018 19:15|

penzainform.ru писал(a):

Пенза салютовала 2018-му, встречала его фейерверками, песнями, танцами.
Некоторые престарелые похоже лолы тут на сайте считают что встречающие Новый год на улице и по их мнению якобы шумно, это быдло, но, я не разделяю этого, хоть на улицу и не ходил и петарды не запускал, но претензий к людям веселившимся ночью не имею.. раз в году можно и потерпеть, праздник всё-же))))

Гость|01.01.2018 19:17|

Народа было полтора человека не надо здесь нам мозги пудрить.

Гость|01.01.2018 19:19|

Встретили с размахом, а о будующем не задумываемся, год страдать будем. Работы нет и руководство бездействует.

Гость|01.01.2018 19:21|

Зато много на площади было пьяного быдла.

Гость|01.01.2018 19:25|

Гость писал(a):

Зато много на площади было пьяного быдла.
А вы зачем ушли? сразу стало меньше

Гость|01.01.2018 19:32|

penzainform.ru писал(a):

Но мороз позволил создать каток - хоть какие-то зимние забавы
Да судя по видео каток был шикарен, да и народу то мало пришло.. 12 лет назад на фонтане битком было даже на московской народ стоял..

Гость|01.01.2018 19:32|

[нquote="Гость"]А вы зачем ушли? сразу стало о чменьшеато

Я в отличие от вас был трезв,вас и так было достаточно для того, чтобы я пополнял вашу массовку.

Гость|01.01.2018 19:32|

А трезвым туда никогда не кто и не ходил.

Гость|01.01.2018 19:33|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

НАХОДЯСЬ В ТОЛПЕ ОКОЛО РАКЕТЫ Я ПРИШЁЛ К ВЫВОДУ,ЧТО ЭТА ВЛАСТЬ СДЕЛАЛА ВСЁ ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ МЕСТНОЕ,КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ РАЗУЧИЛОСЬ ПРАЗДНОВАТЬ,ГУЛЯТЬ,ОТМЕЧАТЬ.НЕТ РУССКОГО РАЗМАХА,ВЕСЕЛЬЯ.НАРОД КАКОЙ ТО ЗАМКНУТЫЙ,ЗЛОЙ ХОДИТ.Я СМОТРЮ В ГЛАЗА ВСТРЕЧНЫХ,А ТАМ БЕЗНАДЁГОЙ ВЕЕТ,ВЗГЛЯД БЕЗ БУДУЩЕГО.

Гость|01.01.2018 19:33|

Посмотрите видео одни дебильные лица.

Гость|01.01.2018 19:34|

Да уж лица интеллектом не отличаются.

Гость|01.01.2018 19:35|

А на Главную ёлку кто нибуть залез?

Гость|01.01.2018 19:38|

На Сахалине хорошо встретили новый год-Ёлка и вправду зажглась.

Гость|01.01.2018 19:59|

С деревенским размахом.

Гость|01.01.2018 20:12|

1 числа обещали всем бесплатный вход в зоопарк.по новостям передали вечером что бесплатно пускали только детей.опять людей нагребали?

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Имя: Гость
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