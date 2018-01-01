01.01.2018 | 17:47

Ролик, который сделал шестиклассник из Каменки Александр Петряев вместе со своей мамой, попал в финал IX областного фестиваля детского и юношеского творчества «Дорога в мир кино и телевидения».

«Идея ролика в том, что мы все торопимся, куда-то бежим, но есть моменты, когда нужно остановиться и подумать, что кому-то в этом мире вы можете подарить чуть-чуть тепла», - рассказала мама конкурсанта Тамара Петряева.

«Животным нужна защита, а люди, бывает, не обращают на них внимания, и очень часто животные просто умирают», - пояснил Александр Петряев.

Все работы (их было около 70) оценивались профессиональным жюри по нескольким номинациям: «Социальный ролик», «Телевизионный сюжет», «Документальный фильм», «Игровой, мультипликационный фильм», «Научно-популярный фильм». Оказалось, юных кинематографистов волнуют многие вопросы.

«Работы детей особенные - они видят порой нюансы человеческих отношений, которые не всегда может уловить взрослый. Были сюжеты, которые заставляли посмеяться и которые растрогали, заставили почувствовать себя слабым человеком», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

С каждым годом количество желающих принять в фестивале участие растет. Победителей наградили в торжественной обстановке.