Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 янв 2018|06:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
0oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | Школьник из Каменки стал финалистом конкурса видеороликов

01.01.2018|17:47
Печать

Ролик, который сделал шестиклассник из Каменки Александр Петряев вместе со своей мамой, попал в финал IX областного фестиваля детского и юношеского творчества «Дорога в мир кино и телевидения».

«Идея ролика в том, что мы все торопимся, куда-то бежим, но есть моменты, когда нужно остановиться и подумать, что кому-то в этом мире вы можете подарить чуть-чуть тепла», - рассказала мама конкурсанта Тамара Петряева.

«Животным нужна защита, а люди, бывает, не обращают на них внимания, и очень часто животные просто умирают», - пояснил Александр Петряев.

Все работы (их было около 70) оценивались профессиональным жюри по нескольким номинациям: «Социальный ролик», «Телевизионный сюжет», «Документальный фильм», «Игровой, мультипликационный фильм», «Научно-популярный фильм». Оказалось, юных кинематографистов волнуют многие вопросы.

«Работы детей особенные - они видят порой нюансы человеческих отношений, которые не всегда может уловить взрослый. Были сюжеты, которые заставляли посмеяться и которые растрогали, заставили почувствовать себя слабым человеком», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

С каждым годом количество желающих принять в фестивале участие растет. Победителей наградили в торжественной обстановке.

0
0
0
0
 
Гость|01.01.2018 20:04|

МИР КИНО ОЧЕНЬ ТОЛЕРАСТЕН(не путать с толерантен)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!