01.01.2018 | 16:16

Праздничная ночь осталась позади. Утром первого января все города страны выглядят одинаково безлюдными: народ приходит в себя после бурного веселья.

Тем, кто на славу погулял, наутро бывает несладко, и им приходится обращаться к средствам народной медицины, чтобы вернуть здоровье после обильных возлияний.

«На самом деле у каждого есть свой рецепт как восстановиться. Я хочу вам предложить травяной чай. Вы берете чайную ложку шалфея, зеленого чая, заливаете кипятком. Когда все это настоится, добавьте апельсиновый сок», - посоветовала автор и ведущая программы «Наше здоровье» на 11 канале Инна Изюмова.

Помимо народных способов, для устранения симптомов похмелья люди используют и различные медикаментозные средства, что, по мнению врачей, отрицательно сказывается на работе почек и печени. Но самым опасным считается вариант «клин клином».

«Есть вероятность того, что вы уйдете в длительный запой, давайте уж называть вещи своими именами. Лучше все-таки провести Новый год на трезвую голову или знать меру», - добавила Инна Изюмова.

Наркологи в один голос заявляют, что поправлять здоровье при помощи спиртных напитков ни в коем случае нельзя: это в несколько раз увеличивает количество вредных веществ в организме.

«Все заканчивается обычно в отделении токсикологии, наркологии, в реанимации. Пожалуйста, милости просим, мы работаем круглосуточно все праздники и готовы вас исцелить, но не забывайте, что после этого вы попадаете на диспансерный учет. Если человеку нужна помощь после возлияния накануне - это признак алкоголизма», - отметил врач-нарколог Илья Лан.

Интоксикация организма сопровождается сильной головной болью, тошнотой и общей слабостью. При таком состоянии о праздничном настроении можно забыть. Поэтому соблюдайте меру в употреблении спиртного и не портите себе впечатление от первых дней нового года.

А если уже испортили, тогда поспите - это, пожалуй, лучшее лекарство от всех недугов, включая похмелье. И пейте больше жидкости во избежание обезвоживания организма.