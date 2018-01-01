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Общество | Пензенцам посоветовали способ поправить здоровье после праздников

01.01.2018|16:16
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Праздничная ночь осталась позади. Утром первого января все города страны выглядят одинаково безлюдными: народ приходит в себя после бурного веселья.

Тем, кто на славу погулял, наутро бывает несладко, и им приходится обращаться к средствам народной медицины, чтобы вернуть здоровье после обильных возлияний.

«На самом деле у каждого есть свой рецепт как восстановиться. Я хочу вам предложить травяной чай. Вы берете чайную ложку шалфея, зеленого чая, заливаете кипятком. Когда все это настоится, добавьте апельсиновый сок», - посоветовала автор и ведущая программы «Наше здоровье» на 11 канале Инна Изюмова.

Помимо народных способов, для устранения симптомов похмелья люди используют и различные медикаментозные средства, что, по мнению врачей, отрицательно сказывается на работе почек и печени. Но самым опасным считается вариант «клин клином».

«Есть вероятность того, что вы уйдете в длительный запой, давайте уж называть вещи своими именами. Лучше все-таки провести Новый год на трезвую голову или знать меру», - добавила Инна Изюмова.

Наркологи в один голос заявляют, что поправлять здоровье при помощи спиртных напитков ни в коем случае нельзя: это в несколько раз увеличивает количество вредных веществ в организме.

«Все заканчивается обычно в отделении токсикологии, наркологии, в реанимации. Пожалуйста, милости просим, мы работаем круглосуточно все праздники и готовы вас исцелить, но не забывайте, что после этого вы попадаете на диспансерный учет. Если человеку нужна помощь после возлияния накануне - это признак алкоголизма», - отметил врач-нарколог Илья Лан.

Интоксикация организма сопровождается сильной головной болью, тошнотой и общей слабостью. При таком состоянии о праздничном настроении можно забыть. Поэтому соблюдайте меру в употреблении спиртного и не портите себе впечатление от первых дней нового года.

А если уже испортили, тогда поспите - это, пожалуй, лучшее лекарство от всех недугов, включая похмелье. И пейте больше жидкости во избежание обезвоживания организма.

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Гость|01.01.2018 18:42|

За кого тут держат людей. Я вообще вкуса водки не знаю, а тут penzainform.ru писал(a):

«Есть вероятность того, что вы уйдете в длительный запой

Гость|01.01.2018 19:47|

ЕСТЬ ЗАКАЗ ПИСАТЬ ПРО БЫДЛО-НАРОД.

Гость|01.01.2018 19:48|

penzainform.ru писал(a):

соблюдайте меру в употреблении спиртного
Меры не бывает, это то же самое, что сказать - употребляйте в меру "дихлофос" и ещё платите за него деньги. Согласно ГОСТ 1972 года, этиловый спирт – легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим накотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы

Гость|01.01.2018 19:50|

Гость писал(a):

Я вообще вкуса водки не знаю, а тут

penzainform.ru писал(a):

«Есть вероятность того, что вы уйдете в длительный запой

А вы попробуйте вкус) и...penzainform.ru писал(a):
«Есть вероятность того, что вы уйдете в длительный запой,
до 9 числа))

Гость|01.01.2018 19:55|

С Новым Годом!

P.S. Рассол в холодильнике.

P.P.S. Холодильник на кухне;)

Гость|01.01.2018 19:56|

Гость писал(a):

А вы попробуйте вкус
А смысл?

Гость|01.01.2018 19:58|

Гость писал(a):

А вы попробуйте вкус
Я лучше местноте подарю в подарок. Они, знаю, оценят...

Гость|01.01.2018 20:36|

НЕ ПЬЮ УЖ ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ! ЗАПЬЮ ЛИ ВНОВЬ ? НЕ ЗНАЮ,НЕ УВЕРЕН..В.ВЫСОЦКИЙ.

Гость|01.01.2018 21:42|

penzainform.ru писал(a):

Пожалуйста, милости просим, мы работаем круглосуточно все праздники и готовы вас исцелить, но не забывайте, что после этого вы попадаете на диспансерный учет.
А если законодательно поставить поголовно все население на учет, а снимать с него в индивидуальном порядке при помощи платных справок, анализов и тестов - то можно нехило пополнить бюджет (и благосостояние отдельных граждан).

Имя: Гость
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