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Общество | В Пензе герои новогодних праздников поздравили особенных детей

01.01.2018|16:53
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Дед Мороз вместе с внучкой встречали у себя в гостях солнечных детей. На новогоднее представление в областном драматическом театре собралось около 50 мальчиков и девочек с синдромом Дауна. Они танцевали, водили хороводы, пели, помогали сказочным героям победить зло и все делали с удовольствием. Возможно, поэтому атмосфера на празднике была особенной.

«Важность этого мероприятия в том, чтобы собраться всем вместе. У нас очень дружное сообщество родителей, которые общаются между собой. У нас уже детки дружат между собой, узнают друг друга, они уже здесь встречаются, обнимаются. То есть несколько раз в году мы стараемся организовывать такие совместные встречи», - рассказала председатель региональной общественной организации поддержки инвалидов «Пензенские лучики» Людмила Ермакова.

Для некоторых малышей это новогоднее представление было первым в жизни. И если они за всем происходящим с любопытством наблюдали, удобно расположившись на руках мам, то те, кто постарше, загадывали желание в надежде, что в 2018 году оно обязательно сбудется.

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Гость|01.01.2018 20:59|

Не веселая картина. Дети есть дети и они не знают что их ждет в будущем. Родители занятые поиском чудодейственного лечения не понимают, что порок лежит в их генах и они передали его своим детям. Химия на полях, в продуктах, все сказывается на генофонде. Очень жаль, но что ждет этих детей?

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