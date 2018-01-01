01.01.2018 | 16:53

Дед Мороз вместе с внучкой встречали у себя в гостях солнечных детей. На новогоднее представление в областном драматическом театре собралось около 50 мальчиков и девочек с синдромом Дауна. Они танцевали, водили хороводы, пели, помогали сказочным героям победить зло и все делали с удовольствием. Возможно, поэтому атмосфера на празднике была особенной.

«Важность этого мероприятия в том, чтобы собраться всем вместе. У нас очень дружное сообщество родителей, которые общаются между собой. У нас уже детки дружат между собой, узнают друг друга, они уже здесь встречаются, обнимаются. То есть несколько раз в году мы стараемся организовывать такие совместные встречи», - рассказала председатель региональной общественной организации поддержки инвалидов «Пензенские лучики» Людмила Ермакова.

Для некоторых малышей это новогоднее представление было первым в жизни. И если они за всем происходящим с любопытством наблюдали, удобно расположившись на руках мам, то те, кто постарше, загадывали желание в надежде, что в 2018 году оно обязательно сбудется.