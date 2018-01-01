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Общество | 20 пензенцев приняли участие в «Забеге трезвенников»

01.01.2018|18:00
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В Пензе 20 активистов в спортивной форме собрались на улице Суворова перед спортивно-оздоровительным мероприятием. Молодые люди - участники акции с шуточным названием «Забег трезвенников».

«Этими действиями мы хотим показать подрастающему поколению, нашим детям, что есть трезвые люди, видящие счастливое будущее, готовые встречать Новый год и все праздники без алкоголя и одурманивающих веществ», - подчеркнул организатор пробега Николай.

Эта акция проводится не в первый раз. Бывало, что на пробежку приходили всего два человека, но это не повод отказываться от физкультурной зарядки, особенно когда на улицах немноголюдно и на дорогах мало машин.

«Хотел бы всех поздравить с наступившим новым годом, пожелать, чтобы люди не забывали про честь и верность своим словам, принципам», - поздравил пензенцев Николай.

Группа спортсменов преодолела маршрут от улицы Суворова до памятника Первопоселенцу.

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Гость|01.01.2018 20:05|

молодцы!!! так держать!!!

Гость|01.01.2018 20:18|

поколение Пепси))

Гость|01.01.2018 20:22|

Разрешение по дорогам бегать у них было? вроде на красный сигнал стартанули.. с виду на стрелку гопников похоже, яб не рискнул к ним близко подойти.. надеюсь забег без эксцесов прошел

Гость|01.01.2018 20:23|

20 на пензу - неплохо. Но я по-прежнему бутылку подарю. Тем, кому дарила бутылку, и оказались именно того уровня, для которого бутыль самый подарок. Такова пенза.

Гость|01.01.2018 20:24|

Гость писал(a):

Но я по-прежнему бутылку подарю.
Оставь под лестницей, а вечером заберу.. очень надо)))

Гость|01.01.2018 20:32|

Я утром отдал бомжу четвёрку водки,половину торта и закуску.Мы водку не пьём а у него не много будет праздник...

Гость|01.01.2018 20:34|

Идейные борцы с алкоголем никак не мог понять, почему никто не хочет с ними отмечать Новый год. Вот поэтому 1 января им нечем заняться))

Гость|01.01.2018 20:36|

Гость писал(a):

дейные борцы с алкоголем никак не мог понять, почему никто не хочет с ними отмечать Новый год.
А вот еще один персонаж, кто точно знает, как надо достойно "отмечать" новый год, так?

Гость писал(a):

Оставь под лестницей, а вечером заберу.. очень надо)))
Для этого надо сначала изобразить из себя достойного кого-нибудь, типа профессионал своего дела пензенского разлива, по факту с моей стороны достоин-на бутыли, не больше. И я никогда не ошибаюсь.

Гость|01.01.2018 20:38|

Гость писал(a):

Вот поэтому 1 января им нечем заняться))
А могли ир пользу приносить.. грязи много после новогодней ночи осталось) чем не занятие.. всё польза будет и правил дорожного движения нарушать не надо своими пробежками

Гость|01.01.2018 20:39|

Гость писал(a):

о факту с моей стороны достоин-на бутыли, не больше
Достоин. достоин, всё горит уже,не томи ставь под лесницу, а может и колбаски немного осталось.. ну сырок, а ?

Гость|01.01.2018 20:40|

Гость писал(a):

А вот еще один персонаж, кто точно знает, как надо достойно "отмечать" новый год, так?
по себе людей не суди...персонаж - это ты)) Правда глаза колет?

Гость|01.01.2018 20:41|

Гость писал(a):

Правда глаза коле
что за правда у тебя?

Гость|01.01.2018 20:46|

тебе, убогому, этого не понять...

Гость|01.01.2018 20:47|

Вся вата может на бутыль еще и присесть

Гость|01.01.2018 20:49|

Когда забег против воровства??

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Имя: Гость
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