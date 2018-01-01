01.01.2018 | 18:00

В Пензе 20 активистов в спортивной форме собрались на улице Суворова перед спортивно-оздоровительным мероприятием. Молодые люди - участники акции с шуточным названием «Забег трезвенников».

«Этими действиями мы хотим показать подрастающему поколению, нашим детям, что есть трезвые люди, видящие счастливое будущее, готовые встречать Новый год и все праздники без алкоголя и одурманивающих веществ», - подчеркнул организатор пробега Николай.

Эта акция проводится не в первый раз. Бывало, что на пробежку приходили всего два человека, но это не повод отказываться от физкультурной зарядки, особенно когда на улицах немноголюдно и на дорогах мало машин.

«Хотел бы всех поздравить с наступившим новым годом, пожелать, чтобы люди не забывали про честь и верность своим словам, принципам», - поздравил пензенцев Николай.

Группа спортсменов преодолела маршрут от улицы Суворова до памятника Первопоселенцу.