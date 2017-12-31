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Общество | В Пензенской областной больнице побывали Дед Мороз и Снегурочка

31.12.2017|11:29
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Новогодние хороводы имеют особую силу. Они приносят радость и веселье тем, кто в них больше всего нуждается. Захворавшие ребятишки вынуждены проводить праздники в детской областной больнице, но это не значит, что к ним не могут прийти гости.

«Я вам желаю побыстрее выздороветь, стать здоровыми и в следующем году вообще не болеть, а быть здоровыми. Чтобы родителей радовали, бабушек, дедушек, которые вас всегда любят», - обратился к малышам глава города Валерий Савельев.

Дед Мороз, как и полагается, немного задержался. С ним всегда что-то происходит: то санки забуксуют, то олени не туда свернут. Но в итоге, когда он добрался к детишкам, те, в отличие от взрослых, о своих недугах даже и не вспомнили.

Ну а после новогоднего праздника всех ребят ждали сладкие подарки.

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Гость|31.12.2017 17:52|

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