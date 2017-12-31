31.12.2017 | 15:11

31 декабря традиционные елочные базары в Пензе принимали запоздалых покупателей. Многие отложили приобретение новогоднего дерева на последний день уходящего 2017-го. У одних не хватило времени, у других мысли занимала работа, было много дел.

По словам продавцов, требования у покупающих новогодние елки всегда одни и те же.

«Во-первых, чтобы они были зелеными, чтобы рубка была свежая… Ну и цена, естественно», - признал продавец елок Андрей.

Однако 31 декабря не все торговцы снизили стоимость своего товара. За рослое пушистое дерево, как и в начале декабря, просили и 500, и 600 рублей. Потому что знают: тот, кто пришел на базар за настоящей елкой, с пустыми руками не уйдет в любом случае. Здесь все покупатели - приверженцы натурального.

«Настоящее - это как подарок дома, как цветы живые. Так вот и елка, она же имеет запах. Она простоит еще месяц и будет нас радовать», - отметил житель областного центра Владимир.

Ну а для самых юных жителей Пензы смолистое зеленое дерево - это прежде всего символ настоящего праздника.

Кстати, те елки и сосенки, которые никто не купит, отдадут в храмы Пензы для украшения их к Рождеству.