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Общество | Пензенцы ждут наступления года Земляной Собаки

31.12.2017|10:51
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На благосклонность звезд надейся, но и сам не плошай. По словам дипломированного астролога Татьяны Федоровской, год Земляной Собаки принесет людям спокойствие, уравновешенность и определенную стабильность. В 2018-м Юпитер - планета счастья - поделится им и с жителями Земли.

«Все водные знаки, мягко говоря, на высоте. Земные знаки - у них тоже предвидится успех, немножко будет похуже огненным и воздушным, но, в принципе, отчаяния не должно быть ни у кого», - обнадежила Татьяна Федоровская.

Звезды говорят астрологам о том, что период кризиса, в том числе и финансового, пройден. Так уж получилось, что именно на уходящий год Огненного Петуха пришелся его пик. И по законам бытия черную полосу сменит белая.

«Год-то хороший, он переломный, он поворотный. Мы поворачиваемся в лучшую сторону и как бы на подъем идем. Единственное - очень медленно пока что», - добавила астролог.

Кто тихо едет, тот больше преуспеет. В год Собаки удача будет сопутствовать трудолюбивым и дружелюбным людям.

Кстати, Собака не единственный покровитель 2018-го. По старославянскому календарю символом будет и Свернувшийся Еж.

«Казалось бы, колючий, непредсказуемый, но он тоже домашний, он тоже все время - в дом, в дом, такой вот надежный, стабильный», - подтвердила Татьяна Федоровская.

Ну а каким действительно будет новый год, покажет время.

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Гость|31.12.2017 11:57|

А астролог знает, что год собаки наступит 16 февраля, а год ежа в день весеннего равноденствия? Какое отношение её советы имеют к празднованию Нового года, которое , до Петра I, на Руси, отмечали 1 сентября?

Гость|31.12.2017 12:08|

жизнь россиян ждет собачья - тут и без астролога ясно...

Гость|31.12.2017 12:46|

penzainform.ru писал(a):

дипломированного астролога

Гость|31.12.2017 12:56|

Гость писал(a):

31.12.2017 12:46|

penzainform.ru писал(a):

дипломированного астролога

кто выдаёт дипломы жуликам? Те же, что и сделали дипломированным доктором истЕрических наук Мединского?

Гость|31.12.2017 13:39|

С 3 по 6 января в зоопарке показательное кормление собачьих.А сейчас год собаки и приглашают всех.

Гость|31.12.2017 13:40|

Залаем и завоем в таком году.

Гость|31.12.2017 13:59|

Гость писал(a):

жизнь россиян ждет собачья - тут и без астролога ясно...
Еще многих и в "землянках", так как жилья им не видать благодаря хитромудрым). Дольщиков не забудьте поздравить с годом земляной собаки)

Гость|31.12.2017 14:48|

Гость писал(a):

Дольщиков не забудьте поздравить с годом земляной собаки)
Добрый Вы... Дед Мороз, наверное...

Гость|31.12.2017 16:19|

На хитрых дольщиков нашёлся хитрый прораб. мышеловка хлопнула.Крошки халявного сыра упали на пол. Дед Мороз оказался хитрым Котярой.

Гость|31.12.2017 16:28|

Пензенцев ждут, да хорошь бредить, жителям не интересно как там год обзавут, пензенцам главное из нищиты и малообспеченности выйти.

Гость|31.12.2017 16:38|

Гость писал(a):

Пензенцев ждут, да хорошь бредить, жителям не интересно как там год обзавут, пензенцам главное из нищиты и малообспеченности выйти.
И трудных жизненных ситуаций

Гость|31.12.2017 17:25|

Астрологии как и долбоЧТОбы бывают дипломированными!

Гость|31.12.2017 17:56|

https://youtu.be/lIKGNbD9fBk

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Имя: Гость
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