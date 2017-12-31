31.12.2017 | 10:51

На благосклонность звезд надейся, но и сам не плошай. По словам дипломированного астролога Татьяны Федоровской, год Земляной Собаки принесет людям спокойствие, уравновешенность и определенную стабильность. В 2018-м Юпитер - планета счастья - поделится им и с жителями Земли.

«Все водные знаки, мягко говоря, на высоте. Земные знаки - у них тоже предвидится успех, немножко будет похуже огненным и воздушным, но, в принципе, отчаяния не должно быть ни у кого», - обнадежила Татьяна Федоровская.

Звезды говорят астрологам о том, что период кризиса, в том числе и финансового, пройден. Так уж получилось, что именно на уходящий год Огненного Петуха пришелся его пик. И по законам бытия черную полосу сменит белая.

«Год-то хороший, он переломный, он поворотный. Мы поворачиваемся в лучшую сторону и как бы на подъем идем. Единственное - очень медленно пока что», - добавила астролог.

Кто тихо едет, тот больше преуспеет. В год Собаки удача будет сопутствовать трудолюбивым и дружелюбным людям.

Кстати, Собака не единственный покровитель 2018-го. По старославянскому календарю символом будет и Свернувшийся Еж.

«Казалось бы, колючий, непредсказуемый, но он тоже домашний, он тоже все время - в дом, в дом, такой вот надежный, стабильный», - подтвердила Татьяна Федоровская.

Ну а каким действительно будет новый год, покажет время.