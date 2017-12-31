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Общество | Сотрудники МЧС призывают пензенцев осторожно обращаться с пиротехникой

31.12.2017|14:37
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Накануне новогодних праздников сотрудники МЧС призывают внимательно читать инструкцию к пиротехнике. В ней должно быть написано, как правильно использовать петарды и фейерверки, а также обозначен класс потенциальной опасности. Всего их три. Первый - хлопушки. Ими можно пользоваться даже в помещениях.

«Второй класс опасности - это пиротехнические изделия, радиус опасной зоны которых составляет 5 метров. Обычно они зажигаются в руках, на длине вытянутой руки, и отбрасываются не менее чем на 5 метров», - пояснил заместитель начальника ОНД ГУ МЧС РФ по г. Пензе Андрей Алпатов.

Особенно осторожно нужно обращаться с пиротехникой третьего класса потенциальной опасности: она способна нанести травмы людям и привести к пожару. Пример пензенцы увидели в новогоднюю ночь 2016-го. Тогда неудачно пущенная петарда разбила стекло в доме напротив фонтана, сгорел балкон.

«Самые сложные - это у нас пиротехнические изделия третьего класса опасности, радиус опасной зоны которых составляет до 30 метров, то есть площадка должна быть сама 60 метров. И с подветренной стороны, то есть таким образом, чтобы ветром ни в коем случае не попали пиротехнические изделия на зрителей», - добавил Андрей Алпатов.

Такие изделия нельзя поджигать рядом с газовыми трубами, электропроводами и деревьями.

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Гость|31.12.2017 16:00|

НАЖРУТСЯ ВОДЯРЫ ДО СКОТСКОГО СОСТОЯНИЯ И БУДУТ ПАЛИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ.

Имя: Гость
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