31.12.2017 | 14:37

Накануне новогодних праздников сотрудники МЧС призывают внимательно читать инструкцию к пиротехнике. В ней должно быть написано, как правильно использовать петарды и фейерверки, а также обозначен класс потенциальной опасности. Всего их три. Первый - хлопушки. Ими можно пользоваться даже в помещениях.

«Второй класс опасности - это пиротехнические изделия, радиус опасной зоны которых составляет 5 метров. Обычно они зажигаются в руках, на длине вытянутой руки, и отбрасываются не менее чем на 5 метров», - пояснил заместитель начальника ОНД ГУ МЧС РФ по г. Пензе Андрей Алпатов.

Особенно осторожно нужно обращаться с пиротехникой третьего класса потенциальной опасности: она способна нанести травмы людям и привести к пожару. Пример пензенцы увидели в новогоднюю ночь 2016-го. Тогда неудачно пущенная петарда разбила стекло в доме напротив фонтана, сгорел балкон.

«Самые сложные - это у нас пиротехнические изделия третьего класса опасности, радиус опасной зоны которых составляет до 30 метров, то есть площадка должна быть сама 60 метров. И с подветренной стороны, то есть таким образом, чтобы ветром ни в коем случае не попали пиротехнические изделия на зрителей», - добавил Андрей Алпатов.

Такие изделия нельзя поджигать рядом с газовыми трубами, электропроводами и деревьями.