31.12.2017 | 13:52

Пензенцам предлагают ознакомиться с программой празднования Нового года и Рождества в областном центре.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января у главной городской елки на площади Ленина состоятся основные торжества по случаю Нового года. Жители и гости Пензы смогут принять участие в развлекательной программе с 23:00 до 3:00.

В 1:00 стартует новогодний праздник у елки в Детском парке на улице Кронштадтской, 1а; в 2:00 - массовое гулянье «Новогодняя ночь в «Олимпийском» в здании роллердрома на Гагарина, 6.

1 января в 11:00 горожане могут пожаловать на День семейного отдыха в зоопарк. А в 12:00 (каждый день с 1 по 8 января) пензенцев ждут на новогоднем празднике у елки в парке имени Белинского. В 14:00 на Олимпийской аллее пройдет тематическая акция «Парк собирает друзей».

2, 4, 6 и 10 января на площади Ленина с 15:00 до 17:00 будут проходить веселые старты «Электронный лабиринт»; в зоопарке с 2 по 8 января организуют экскурсии «Ура! Каникулы!».

4-6 января в 11:00 театр юного зрителя устроит для посетителей новогоднее представление вокруг елки и покажет спектакль. 5 января в 11:00 в СП «Заря» состоится благотворительная елка для многодетных и малообеспеченных семей.

7 января на площади имени Ленина в 11:00 начнется Рождественский праздник. Парк «Олимпийский» в этот день будет ждать гостей в 12:00, а парк Белинского - в 16:00.

14 января в 13:00 на площади имен Ленина состоится церемония закрытия дома Деда Мороза с участием представителей Пензенской гильдии Дедов Морозов.