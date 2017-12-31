31.12.2017 | 11:45

К утру 1 января Пенза должна быть чистой. Такое распоряжение сделал глава городской администрации Виктор Кувайцев в воскресенье, 31 декабря, на встрече с директором МУП «Пензадормост» Юрием Парастаевым.

В настоящее время в областном центре ремонтируются аварийные участки дорог, в каждом районе трудятся по одному экипажу рабочих. Сначала мелкие ямы засыпают щебнем, а после будут использовать литой асфальт.

Пешеходные зоны и лестничные марши, где образовалась наледь, обрабатывают противогололедными материалами. Санитарный патруль убирает от мусора остановочные павильоны, мосты и путепроводы.

«После проведения праздничных мероприятий необходимо уделить особое внимание наведению порядка в местах массовых гуляний горожан», - подчеркнул Виктор Кувайцев.