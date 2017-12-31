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Общество | К утру 1 января Пенза должна быть чистой после ночных гуляний

31.12.2017|11:45
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К утру 1 января Пенза должна быть чистой. Такое распоряжение сделал глава городской администрации Виктор Кувайцев в воскресенье, 31 декабря, на встрече с директором МУП «Пензадормост» Юрием Парастаевым.

В настоящее время в областном центре ремонтируются аварийные участки дорог, в каждом районе трудятся по одному экипажу рабочих. Сначала мелкие ямы засыпают щебнем, а после будут использовать литой асфальт.

Пешеходные зоны и лестничные марши, где образовалась наледь, обрабатывают противогололедными материалами. Санитарный патруль убирает от мусора остановочные павильоны, мосты и путепроводы.

«После проведения праздничных мероприятий необходимо уделить особое внимание наведению порядка в местах массовых гуляний горожан», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

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Гость|31.12.2017 12:28|

Лопат хватит, только где дворников взять 1 го с утра?

Гость|31.12.2017 12:44|

Гость писал(a):

Лопат хватит, только где дворников взять 1 го с утра?
При чем здесь лопаты? думаете столько мусора накидают...хотя от наших жителей всего можно ожидать

Гость|31.12.2017 13:18|

У власти всё прекрасно только на словах, реально, на деле, ничего нет!!!???

Гость|31.12.2017 13:21|

Почему на словах? Вот вытрезвитель открыли.

Гость|31.12.2017 13:34|

Всех пойманных в новогоднюю ночь алкашей припахать к уборке улиц вместо штрафа.

Гость|31.12.2017 15:02|

На подъездах когда порядок наведете стоят все исклеенные собьявлениями и листовками!!!

Клеяльщик (гость)|31.12.2017 15:19|

Гость писал(a):

На подъездах когда порядок наведете стоят все исклеенные собьявлениями и листовками!!!
Не исклееные, а с важной информацией!!! ..если не читаете или из темы "сами всё можем" то проходите мимо, не мешайте людям товары и услуги продвигать, во благо жителей дома)))))

Гость|31.12.2017 15:28|

На дверях нашего подьезда обьявлений нет- народ у нас понятливый, все писульки промахнувшиеся мимо доски обьявлений сдираются нещадно.

Гость|31.12.2017 15:33|

Гость писал(a):

На дверях нашего подьезда обьявлений нет- народ у нас понятливый, все писульки промахнувшиеся мимо доски обьявлений сдираются нещадно
Просто выше надо клеить чтобы такие каратышки и бабки (обычно их беспокоят обьявления) не сорвали, а читать можно)

Гость|31.12.2017 15:39|

После встречи Нового года места празднований приведут в порядок

Вот по идее правильный заголовок, но тут немного приукрасили))) год не могли вычистить Пензу, а тут вдруг за 1 января должна стать чистой по разнарядке))))

Гость|31.12.2017 15:40|

Никогда не пользовался услугами писульщиков. Есть интернет.

Гость|31.12.2017 17:08|

Гость писал(a):

Вот вытрезвитель открыли.
Пока что пообещали

Имя: Гость
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