31.12.2017 | 10:36

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Новым годом.

«Уходит в историю 2017 год. Он был богат на важные общественно-политические события, славен достижениями наших соотечественников в самых разных сферах жизнедеятельности.

Много полезных дел совершили и труженики Сурского края, еще раз доказав, что в нашем регионе живут талантливые люди, сполна отдающие свои знания и силы служению великой Родине.

Спасибо вам, дорогие земляки! Низкий поклон!

Уверен, что 2018 год продолжит эстафету созидательных свершений и вместе мы добьемся новых успехов в укреплении потенциала родного края, повышении его вклада в возрождение величия и славы России.

Дорогие друзья! Пусть волшебная новогодняя ночь подарит нам прекрасное семейное торжество, соберет за общим столом родных и друзей, позволит наметить планы на будущее, основанные на ожидании добрых перемен!

Искренне желаю, чтобы воспоминания об уходящем годе были только приятными, а год наступающий принес в каждый дом радость, достаток, согласие и любовь!» - говорится в тексте обращения.