Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|31 дек 2017|18:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Новым годом

31.12.2017|10:36
Печать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Новым годом.

«Уходит в историю 2017 год. Он был богат на важные общественно-политические события, славен достижениями наших соотечественников в самых разных сферах жизнедеятельности.

Много полезных дел совершили и труженики Сурского края, еще раз доказав, что в нашем регионе живут талантливые люди, сполна отдающие свои знания и силы служению великой Родине.

Спасибо вам, дорогие земляки! Низкий поклон!

Уверен, что 2018 год продолжит эстафету созидательных свершений и вместе мы добьемся новых успехов в укреплении потенциала родного края, повышении его вклада в возрождение величия и славы России.

Дорогие друзья! Пусть волшебная новогодняя ночь подарит нам прекрасное семейное торжество, соберет за общим столом родных и друзей, позволит наметить планы на будущее, основанные на ожидании добрых перемен!

Искренне желаю, чтобы воспоминания об уходящем годе были только приятными, а год наступающий принес в каждый дом радость, достаток, согласие и любовь!» - говорится в тексте обращения.

0
0
0
0
 
Гость|31.12.2017 13:33|

Гость писал(a):

«Я думаю, что у маленьких населенных пунктов […] сложное будущее»,

Это не малых населенных пунктов сложное будущее. Их судьба решена и говорить не о чем. Вот сложное будущее наступает у городов с инфраструктурой которые питала деревня и мозгами и трудовыми ресурсами. Город пойдет вслед за деревней, дело времени. Мигрантов навозите, но это уже будет не Росия.

Гость|31.12.2017 14:05|

Им народ нужен только,как прислуга.

Всех с праздником.

Гость|31.12.2017 14:38|

penzainform.ru писал(a):

Искренне желаю, чтобы воспоминания об уходящем
Миграция сельчан в город все больше и больше. Почему миграция? […] На первом месте, я бы сказал, создание рабочих мест, второе — развитие инфраструктуры», — отметил губернатор.

Вместе с тем Иван Белозерцев обратил внимание на то, что в Пензенской области реализуется целый комплекс мер, чтобы сделать жизнь на селе более комфортной.

Гость|31.12.2017 14:40|

Лично знаю дядю Ваню. Не могу назвать его хорошим человеком.

Гость|31.12.2017 14:56|

Когда к народу лицом по вернетесь,надоело на ваши жопы смотреть,ведь не выдержат и драть вас начнут.)

Гость|31.12.2017 14:59|

Хитрый, пронырливый, суетливый, но не умный мужичонка.

Гость|31.12.2017 15:05|

Вот так и живем у них хорошо у нас отлично по их докладам

Гость|31.12.2017 15:09|

Не наш он не Пензюк

Гость|31.12.2017 15:52|

Может с наступающим. А то как то странно penzainform.ru писал(a):

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Новым годом.
На дворе еще 2017.

Гость|31.12.2017 17:21|

И снег и его уберут нет снега не уберут

Гость|31.12.2017 17:59|

Эта новость должна быть завтра.

Гость|31.12.2017 18:18|

penzainform.ru писал(a):

земляки!
?????

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!