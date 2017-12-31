31.12.2017 | 12:46

Глава Пензы Валерий Савельев поздравил горожан с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Эти праздники являются самыми любимыми и долгожданными. Они входят в каждый дом вместе с нарядной елкой, щедрым застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой радости и пробуждают в душе ожидание чуда и веру в сказку.

По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.

Можно с уверенностью сказать, что 2017-й был прожит достойно. Он внес в нашу жизнь много ярких моментов и новых достижений, был насыщен политическими и экономическими событиями и оставил добрый след в истории Пензы.

В нашем городе появились новые зоны отдыха, спортивные площадки, социально значимые объекты и целые жилые микрорайоны, были отремонтированы километры автодорог, благоустроены внутридворовые территории, капитально отремонтированы многие учреждения образования...

Все это стало возможным благодаря плодотворной работе всех уровней власти, а также неравнодушию и активному участию пензенцев. Каждый из нас по мере сил и возможностей вносил частичку своего труда на благо развития Сурского края, стремясь сделать его еще лучше и краше.

Сегодня хотелось бы выразить глубокую признательность всем, кто своим трудом и своими талантами способствовал претворению в жизнь намеченных планов.

Перед нами стоит еще много задач, но я уверен, что совместными усилиями мы сумеем решить любую из них, у нас хватит для этого опыта, сил, терпения и настойчивости.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам в новом году крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации планов, новых свершений, блестящих побед и плодотворной работы на благо Пензы и России!

Пусть 2018 станет для вас годом созидания, и пусть каждый ощутит, что жизнь его меняется к лучшему. Пусть этот год будет добрым, радостным и богатым на позитивные впечатления! Пусть в каждой семье царит мир и достаток, а все пожелания, произнесенные под бой курантов, обязательно сбудутся!» - говорится в поздравлении.