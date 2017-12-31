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Общество | Глава Пензы Валерий Савельев: 2017 год был прожит достойно

31.12.2017|12:46
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Глава Пензы Валерий Савельев поздравил горожан с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Эти праздники являются самыми любимыми и долгожданными. Они входят в каждый дом вместе с нарядной елкой, щедрым застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой радости и пробуждают в душе ожидание чуда и веру в сказку.

По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.

Можно с уверенностью сказать, что 2017-й был прожит достойно. Он внес в нашу жизнь много ярких моментов и новых достижений, был насыщен политическими и экономическими событиями и оставил добрый след в истории Пензы.

В нашем городе появились новые зоны отдыха, спортивные площадки, социально значимые объекты и целые жилые микрорайоны, были отремонтированы километры автодорог, благоустроены внутридворовые территории, капитально отремонтированы многие учреждения образования...

Все это стало возможным благодаря плодотворной работе всех уровней власти, а также неравнодушию и активному участию пензенцев. Каждый из нас по мере сил и возможностей вносил частичку своего труда на благо развития Сурского края, стремясь сделать его еще лучше и краше.

Сегодня хотелось бы выразить глубокую признательность всем, кто своим трудом и своими талантами способствовал претворению в жизнь намеченных планов.

Перед нами стоит еще много задач, но я уверен, что совместными усилиями мы сумеем решить любую из них, у нас хватит для этого опыта, сил, терпения и настойчивости.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам в новом году крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации планов, новых свершений, блестящих побед и плодотворной работы на благо Пензы и России!

Пусть 2018 станет для вас годом созидания, и пусть каждый ощутит, что жизнь его меняется к лучшему. Пусть этот год будет добрым, радостным и богатым на позитивные впечатления! Пусть в каждой семье царит мир и достаток, а все пожелания, произнесенные под бой курантов, обязательно сбудутся!» - говорится в поздравлении.

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Гость|31.12.2017 13:18|

СО ЩЕДРЫМ ЗАСТОЛЬЕМ НЕ СОВСЕМ ПОЛУЧАЕТСЯ,А ТАК ТЕРПИМО.ВСЁ ПРОЙДЁТ...

Гость|31.12.2017 13:28|

penzainform.ru писал(a):

ожидание чуда и веру в сказку

ЭТ точно. только с верой в сказку и надежда на чудо.

Гость|31.12.2017 13:30|

penzainform.ru писал(a):

Можно с уверенностью сказать, что 2017-й был прожит достойно

достойные прожили достойно, а те кто рылом не вышел и не попал в окружение достойных тот имел кости с ливером.

Гость|31.12.2017 13:43|

Гость писал(a):

Сгорело все и лес и поле и даже боле, но все хорошо, все хорошо.
Пусть команда моя слабосильна,

Зато в кармане моем обильно.

Гость|31.12.2017 13:45|

penzainform.ru писал(a):

рантов, обязательно сбудутся!» - говорится в поздравлении.
уф, всё, можно и за зарплатой

Гость|31.12.2017 13:49|

Гость писал(a):

уф, всё, можно и за зарплатой

Помечтать не вредно.

Гость|31.12.2017 14:10|

Большое ему спасибо за дорогу на Бугровку после тц Онежский карьер щебенычный свой на верное есть

Гость|31.12.2017 14:12|

Он реально существует,глава Пензы.И даже что-то там говорит,а поздравляет.

Гость|31.12.2017 14:16|

Вопросы реальные решает зарплату получает их таких много

Гость|31.12.2017 14:53|

Валер как там Тюрин на киче?

Гость|31.12.2017 15:01|

Они все повязаны

Гость|31.12.2017 16:32|

Отдохнуть тебе надо, а то все о России думаешь.

Гость|31.12.2017 16:34|

Ширшина, Савин, Попков, Бочкарёв В., Пашков и Ко вот действительно достойные люди.

Гость|31.12.2017 16:35|

Жополизы!Не забываем впереди Новый год.

Гость|31.12.2017 17:02|

Гость писал(a):

Ширшина, Савин, Попков, Бочкарёв В., Пашков и Ко вот действительно достойные люди.
Да-да, ждём пополнения рядов "достойных". Уверен, что в новом году их должно быть ещё больше. В общем с натупающим!

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Имя: Гость
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