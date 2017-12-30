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Общество | В Пензенской области работники ГИБДД перешли на усиленный режим работы

30.12.2017|14:20
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В выходные дни и новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Особое внимание они станут уделять предупреждению ДТП с участием детей и снижению числа случаев управления транспортом в состоянии опьянения.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го сотрудники ГИБДД будут целенаправленно проверять водителей на трезвость, а также проводить иные мероприятия по предупреждению автоаварий.

Жителей Пензенской области просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02.

Также отдел пропаганды областного управления ГИБДД напоминает участникам дорожного движения, что они могут использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий инспекторов.

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Гость|30.12.2017 15:01|

ЗАКРОЕМ ДЫРУ В БЮДЖЕТЕ АЛКО.ЗАВИСИМЫМИ ВОДИЛАМИ.

Гость|30.12.2017 15:48|

А сотрудников ГАИ проверяют на выхлоп?

Гость|30.12.2017 16:03|

Щасссс ишь чего захотел.

Гость|30.12.2017 16:46|

давайте сотрудников ГИБДД тоже проверим на на трезвость с 1 по 8 января, если предлагают дышать то первыми пусть и дышат)))

Гость|30.12.2017 17:48|

После первого алкотестер выйдет из строя

Имя: Гость
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