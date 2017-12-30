30.12.2017 | 14:20

В выходные дни и новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Особое внимание они станут уделять предупреждению ДТП с участием детей и снижению числа случаев управления транспортом в состоянии опьянения.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го сотрудники ГИБДД будут целенаправленно проверять водителей на трезвость, а также проводить иные мероприятия по предупреждению автоаварий.

Жителей Пензенской области просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02.

Также отдел пропаганды областного управления ГИБДД напоминает участникам дорожного движения, что они могут использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий инспекторов.