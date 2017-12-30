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Общество | В Пензе новогодняя ярмарка будет работать до 31 декабря

30.12.2017|15:23
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На этой ярмарке никому не холодно - у продавцов в предпраздничные дни горячая пора. Стоящих за прилавками подогревает покупательский спрос на их продукцию, потребители же спешно делают последние заготовки к новогоднему столу.

Ассортимент представленных товаров радует министра сельского хозяйства области Андрея Бурлакова. Фермеры постарались, чтобы у горожан было все: мясо, рыба, птица, творог, масло.

«Как отметили и мы, и организаторы ярмарки, цены по сравнению с концом декабря прошлого года практически не изменились, некоторые даже понизились. Повышения цен мы не наблюдаем, буквально сегодня прочитал аналитику: за год инфляция в Пензенской области составила 1%, а по продовольственным товарам - еще меньше», - подчеркнул министр.

«Я еще не успела посмотреть, но, мне кажется, без изменений», - рассказала покупательница.

«Взял всего понемногу. Цены нормальные», - отметил горожанин.

Почти 400 производителей из разных уголков области привезли на финальную ярмарку года то, что вырастили в своих хозяйствах.

Наиль из Средней Елюзани разводит быков. Труд тяжелый, но бизнес кормит семью и тех пензенцев, которые предпочитают настоящее деревенское мясо.

«Мы стараемся делать все, что в наших силах. Главное, чтобы покупатели шли, а товар всегда подвезем! С наступающим всех посетителей этой ярмарки и всех покупателей, дай бог им в новом году всего хорошего!» - поздравил пензенцев фермер.

Кстати, в воскресенье, 31 декабря, ярмарка тоже будет работать, хотя и не в таком масштабе.

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Гость|30.12.2017 20:36|

Сало 200 Р ха кг,ну и цены, я мясо тогда сколько чего не пишите?

Гость|30.12.2017 21:07|

НУ СКОТЫ КОММЕРСЫ НЕ ПЕРЕД ЧЕМ НЕ УСТОЯТ, ЭТО ОСОБАЯ ПОРОДА СКОТОЛЮДЕЙ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!!!

Гость|30.12.2017 22:00|

Я сегодня там закупался !Молодцы перед праздниками устраивайте такие ярмарки!

Имя: Гость
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