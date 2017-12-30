30.12.2017 | 14:02

В субботу, 30 декабря, в администрации Пензы прошло совещание по подготовке к Новому году. Мэр Виктор Кувайцев нацелил подчиненных на то, что праздник должен пройти без происшествий, и уделил особое внимание обеспечению безопасности.

Начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов доложил, что все необходимые меры приняты. Проведены профилактические мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности, обследованы чердаки и подвалы, проверена работа системы централизованного оповещения населения и системы видеонаблюдения «Безопасный город»

На улицах города будут дежурить сотрудники полиции и ОМОНа, представители экстренных служб, народные дружинники.

«Основные силы будут направлены на контроль за дисциплиной на площади Ленина и улице Московской. Также в числе объектов с особым контролем – территории учебных заведений», - сообщил Алексей Михайлов.

Директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев и руководитель МУП «Зеленое хозяйство» Александр Кильгянкин отчитались о готовности состава и техники к работам по уборке снега в случае выпадения осадков.

«Завершая совещание, Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций и директору МКУ «Рекламная служба г. Пензы» обеспечить бесперебойную работу иллюминации, растяжек, консолей по городу», - сообщает пресс-служба мэрии.