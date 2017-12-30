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Общество | Пензенцы пожаловались на несвоевременный ремонт подъездов

30.12.2017|17:08
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Жители улицы Одесской, 9, к Новому году получили неудачный подарок от своей управляющей компании, которая решила сделать ремонт в пятом подъезде многоквартирного дома. Строительные мероприятия откровенно затянулись. По словам местных жителей, за всю эту неделю рабочие успели лишь побелить стены и потолок верхнего этажа и вряд ли завершат начатое к празднику.

«Нам обещали, что они все это сделают в три дня и уберут отсюда эту грязь, которую мы тащим в дом. Нам неприятно, мы ведь люди и хотим, чтобы наше мнение учитывалось управляющей компанией. Мы ведь платим средства, и на ремонт в том числе! И просили, и звонили в управляющую компанию, чтобы ремонт отсрочили до 9 января», - возмутилась жительница этого дома Инна Янпольская.

Жильцы пятиэтажки жалуются не только на строительный мусор повсюду, но и на качество выполненных работ - на стенах остались не закрашенными следы недавних подтеков с прохудившейся крыши, а вот на вещи граждан, оставленные на лестничной клетке, строители побелки не пожалели.

«Работники, делая ремонт, даже не соизволили предупредить, чтобы мы убрали коляску и детский велосипед. Прихожу я с работы - жена мне рассказывает, что она посадила ребенка в коляску, ребенок весь испачкался, испортили комбинезон», - пожаловался местный житель Александр Тихонов.

«По Одесской, 9, у нас запланированный ремонт, согласованный со старшей по дому. То есть мы со старшей по дому составили график ремонта подъездов, и он идет по графику», - прокомментировала заместитель директора управляющей компании «Проспект» Ольга Беркозова.

Примечательно, что сама активистка живет в стороне от побелки и краски, в соседнем чистом подъезде. Управляющая компания заверила, что все строительные работы будут завершены до Нового года.

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Гость|30.12.2017 20:55|

Прекратите срать в подьездах.

Гость|30.12.2017 20:57|

Писать надо в прокуратуру и в Госжилстройтехинспекцию.

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