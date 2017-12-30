30.12.2017 | 15:09

Под Новый год в региональном управлении МВД подвели итоги конкурса юных художников.

Более 50 детей из городов и районов Пензенской области приехали на церемонию награждения вместе со своими родителями - сотрудниками полиции. Об этом малыши рассказали в рисунках, которые оценили сотрудники правоохранительных органов и Дед Мороз со Снегурочкой.

«Я некоторых детей здесь знаю лично. Они очень одаренные и показывают положительный пример буквально во всем, начиная от помощи маме и папе и заканчивая творческими номерами», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

В этот день юные таланты выходили на сцену только за подарками. Праздничное настроение создавали приглашенные артисты.

«Больше всего мне понравилось, как меня награждали, потому что это весело и приятно», - поделилась участница конкурса Вика.

«Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, чтобы ваши мечты в наступающем году и в последующие годы сбывались», - поздравил собравшихся Юрий Рузляев.