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Общество | Дети сотрудников полиции области поучаствовали в конкурсе рисунков

30.12.2017|15:09
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Под Новый год в региональном управлении МВД подвели итоги конкурса юных художников.

Более 50 детей из городов и районов Пензенской области приехали на церемонию награждения вместе со своими родителями - сотрудниками полиции. Об этом малыши рассказали в рисунках, которые оценили сотрудники правоохранительных органов и Дед Мороз со Снегурочкой.

«Я некоторых детей здесь знаю лично. Они очень одаренные и показывают положительный пример буквально во всем, начиная от помощи маме и папе и заканчивая творческими номерами», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

В этот день юные таланты выходили на сцену только за подарками. Праздничное настроение создавали приглашенные артисты.

«Больше всего мне понравилось, как меня награждали, потому что это весело и приятно», - поделилась участница конкурса Вика.

«Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, чтобы ваши мечты в наступающем году и в последующие годы сбывались», - поздравил собравшихся Юрий Рузляев.

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Гость|30.12.2017 20:27|

penzainform.ru писал(a):

Я некоторых детей здесь знаю лично.
Мы догадались.

Гость|30.12.2017 20:50|

Наверное рисовали зеков и канвоиров.

Гость|30.12.2017 20:51|

Много было рисунков про разгон мирных шествий.

Гость|30.12.2017 21:13|

А Путин будет там?

Имя: Гость
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