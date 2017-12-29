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Общество | Житель Шемышейского района ударил брата топором

29.12.2017|12:07
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Шемышейский районный суд привлек жителя села Воробьевка, ранившего брата топором, к административной ответственности.

46-летний мужчина поссорился с родственником и во время конфликта два раза ударил его топором. Пострадавший получил резаную рану левого бедра и колотую - правого плеча. На судебном заседании агрессор отметил, что у его брата в руке был нож.

Служители Фемиды квалифицировали действия мужчины как побои, поскольку они не причинили здоровью потерпевшего даже легкого вреда.

«Постановлением ему назначено наказание в виде обязательных работ», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Данное решение в законную силу еще не вступило.

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Гость|29.12.2017 12:15|

побои топором - оригинально)

Гость|29.12.2017 12:17|

НА НОВЫЙ ГОД ДОБЬЮТ ДРУГ ДРУГА.

Гость|29.12.2017 12:17|

penzainform.ru писал(a):

«Постановлением ему назначено наказание в виде обязательных работ»
да и пускай мается теперь, вот эти тупым топориком идет лес валить !

Гость|29.12.2017 12:18|

Что опять шемышейка ? Не случайно при знакомстве узнаю, не из шемышейки ли девушка...

Гость|29.12.2017 13:04|

Авель и Каин.

Гость|29.12.2017 13:05|

Надо друг друга братьям не бить,а раздеться догола и друг друга любить.

Имя: Гость
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