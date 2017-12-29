29.12.2017 | 12:07

Шемышейский районный суд привлек жителя села Воробьевка, ранившего брата топором, к административной ответственности.

46-летний мужчина поссорился с родственником и во время конфликта два раза ударил его топором. Пострадавший получил резаную рану левого бедра и колотую - правого плеча. На судебном заседании агрессор отметил, что у его брата в руке был нож.

Служители Фемиды квалифицировали действия мужчины как побои, поскольку они не причинили здоровью потерпевшего даже легкого вреда.

«Постановлением ему назначено наказание в виде обязательных работ», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Данное решение в законную силу еще не вступило.