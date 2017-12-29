29.12.2017 | 15:24

В Кузнецком районе 11 депутатов представительных органов местного самоуправления досрочно сложили свои полномочия. Причиной того, что они покинули свои кресла, стали нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные прокуратурой.

«11 депутатов трех сельсоветов в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, - как в своих, так и на супругов, - не указали или занизили размеры доходов, не указали принадлежащие им или супругам объекты недвижимости и транспортные средства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура внесла представления в комитеты местного самоуправления Посельского, Тарлаковского и Большетруевского сельсоветов. После их рассмотрения полномочия 11 народных избранников были досрочно прекращены.

В апреле 2017 года в Пензе три депутата покинули городскую думу после того, как допустили ошибки в декларациях о доходах. По этой же причине были прекращены полномочия депутата Собрания представителей Нижнеломовского района, депутата комитета местного самоуправления Неверкинского сельсовета, двух народных избранников в Камешкирском районе и двух депутатов Собрания представителей Кузнецка.