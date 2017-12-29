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Общество | В трех сельсоветах Кузнецкого района 11 депутатов сложили полномочия

29.12.2017|15:24
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В Кузнецком районе 11 депутатов представительных органов местного самоуправления досрочно сложили свои полномочия. Причиной того, что они покинули свои кресла, стали нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные прокуратурой.

«11 депутатов трех сельсоветов в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, - как в своих, так и на супругов, - не указали или занизили размеры доходов, не указали принадлежащие им или супругам объекты недвижимости и транспортные средства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура внесла представления в комитеты местного самоуправления Посельского, Тарлаковского и Большетруевского сельсоветов. После их рассмотрения полномочия 11 народных избранников были досрочно прекращены.

В апреле 2017 года в Пензе три депутата покинули городскую думу после того, как допустили ошибки в декларациях о доходах. По этой же причине были прекращены полномочия депутата Собрания представителей Нижнеломовского района, депутата комитета местного самоуправления Неверкинского сельсовета, двух народных избранников в Камешкирском районе и двух депутатов Собрания представителей Кузнецка.

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Гость|29.12.2017 15:45|

Грудилин наш президент!

Гость|29.12.2017 15:54|

Только вряд ли его выберут !!! Печалька!!!

Гость|29.12.2017 15:55|

чуют собаки чьё мясо съели.на зону их всех. коррупционеры хреновы.

Гость|29.12.2017 15:55|

А в Мойдодыровке 22 ну и что на Кипр или в Магадан?

Гость|29.12.2017 16:07|

нормально!!!! денег нахапали и просто взяли и ушли по собственному желанию, а мужик курицу украл, от того что жрать дома нечего, его на 5 пять лет сажают.

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ????????????????????????? ДУРДОМ А НЕ СТРАНА

Гость|29.12.2017 16:12|

Гость писал(a):

нормально!!!! денег нахапали и просто взяли и ушли по собственному желанию, а мужик курицу украл, от того что жрать дома нечего, его на 5 пять лет сажают.

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ????????????????????????? ДУРДОМ А НЕ СТРАНА

Ну дык они думают что хлеб на деревьях растет. А народ обнаглел руку протяуть к дереву

Гость|29.12.2017 16:22|

Позорные представители позорной власти- не умеют даже декларации правильно заполнить!

Гость|29.12.2017 16:26|

Гость писал(a):

Позорные представители позорной власти- не умеют даже декларации правильно заполнить!
Они другое изучали

Гость|29.12.2017 16:52|

Уважаемые прокуроры когда наконец то сложат полномочия 11 депутатов городской думы преступившие закон народ ждет от вас принципиального и честного решения не позорьте честь и мундир государевого ока

Гость|29.12.2017 17:00|

Гость писал(a):

Уважаемые прокуроры когда наконец то сложат полномочия 11 депутатов городской думы преступившие закон народ ждет от вас принципиального и честного решения не позорьте честь и мундир государевого ока
в районах то уходят по собственному желанию, а в городе то все прикормлено... житуха прёт уних, кто их уберет, пока они доятся????????????

Гость|29.12.2017 17:09|

прокуроы спят в кабинетах спокойненько - депутатам под крышей лафа

Гость|29.12.2017 17:32|

что-же вы про кириловскую незаконную стройку в кузнецке постоянно удаляете -правда глаза колет

Гость|29.12.2017 17:34|

"покинули свои кресла",

Какие кресла у сельских депутатов? Вы о чём??? Смех...

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