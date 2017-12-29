29.12.2017 | 12:40

В пятницу, 29 декабря, в поселке Лесном состоялось торжественное открытие водопровода, в котором местные жители нуждались около 20 лет.

Сложность строительства объекта заключалась в его удаленности от городских сетей, но администрация Заречного пошла навстречу и предоставила точку подключения.

Водопровод был протянут до существующих внутриквартальных сетей поселка, его общая длина составила 2 700 м.

«Пересечение искусственных сооружений на трассе водопровода выполнено методом горизонтально направленного бурения», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Мэр города Виктор Кувайцев отметил, что производительность водопровода и нового оборудования обеспечат поселок качественной питьевой водой, отвечающей существующим стандартам.

«Это позволит населенному пункту развиваться, прирастать новыми жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры», - подчеркнул он.

По словам мэра, в 2018 году также будет рассмотрен вопрос о разработке проектно-сметной документации на объекты в поселках Победы и ЗИФ.