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Общество | В поселке Лесном торжественно открыли новый водопровод

29.12.2017|12:40
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В пятницу, 29 декабря, в поселке Лесном состоялось торжественное открытие водопровода, в котором местные жители нуждались около 20 лет.

Сложность строительства объекта заключалась в его удаленности от городских сетей, но администрация Заречного пошла навстречу и предоставила точку подключения.

Водопровод был протянут до существующих внутриквартальных сетей поселка, его общая длина составила 2 700 м.

«Пересечение искусственных сооружений на трассе водопровода выполнено методом горизонтально направленного бурения», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Мэр города Виктор Кувайцев отметил, что производительность водопровода и нового оборудования обеспечат поселок качественной питьевой водой, отвечающей существующим стандартам.

«Это позволит населенному пункту развиваться, прирастать новыми жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры», - подчеркнул он.

По словам мэра, в 2018 году также будет рассмотрен вопрос о разработке проектно-сметной документации на объекты в поселках Победы и ЗИФ.

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Гость|29.12.2017 12:57|

Трубу водопровода подсоединили к сливу канализации города?

Гость|29.12.2017 13:05|

В Ленинский мехлесхоз необходимо рассмотреть вопрос о проведении центрального водоснабжения.

Гость|29.12.2017 13:09|

Гость писал(a):

В Ленинский мехлесхоз необходимо рассмотреть вопрос о проведении центрального водоснабжения.
А у вас там коттеджи, в которых матери-геронини живут, есть?

Гость|29.12.2017 13:16|

вот новогодний подарок!!! спасибо! и главное платить не надо!

Гость|29.12.2017 13:19|

про Победу не забудьте! Повезло людям!!!!

Гость|29.12.2017 13:39|

не верили же! Спасибо!

Гость|29.12.2017 13:57|

Все это должно быть как само собой, что дороги, что водопровод. А они торжественно открывают, с шариками...

Гость|29.12.2017 14:09|

давно такого не было! Спасибо!

Гость|29.12.2017 14:09|

Пойду торжественно помою руки и помочюсь

Гость|29.12.2017 14:10|

это для вас открыл кран и вода! А для нас сегодня ПРАЗДНИК!!! Спасибо Виктор Николаевич!

Гость|29.12.2017 14:11|

Губеру Спасибо

Гость|29.12.2017 14:30|

Спасибо Заречному, за то, что предоставил точку доступа, а то тянули бы долго и случаи аварии были неизбежны. Существующие сети не везде были расчитаны на такое количество потребителей.

Гость|29.12.2017 14:41|

На дворе 21 век а мы до сих пор элементарным вещам радуемся.То ли ещё будет!!!

Гость|29.12.2017 14:48|

Спасибо скажите Иришке, что она у Вас рядом живет, а так бы век воли не видать...)))

Гость|29.12.2017 15:09|

и ей спасибо

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