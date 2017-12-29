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Общество | В Пензе назвали победителей конкурса «Сохрани здоровье близких!»

29.12.2017|13:19
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Пензенский областной минздрав назвал имена победителей творческого конкурса «Сохрани здоровье близких!». Участники присылали в ведомство видеоролики на заданную тему.

Дети должны были научиться определять признаки инфаркта и инсульта и осознать важность ведения здорового образа жизни.

Первое место занял 4 «Б» класс школы № 43. Серебро конкурса – у школы № 47. На третьем месте оказались ученики из лицея № 55.

Победители были определены путем народного голосования на сайте министерства. Интернет-пользователи назвали лучшие из пяти работ, отобранных ранее жюри - ведущими медицинскими специалистами и представителями ведомств.

«Официальное поздравление победителей состоится на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Пензенской области в феврале 2018 года», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость|29.12.2017 13:43|

penzainform.ru писал(a):

Победители были определены путем народного голосования на сайте министерства.
Это как с комиссией за школьное питание?

Имя: Гость
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