29.12.2017 | 13:19

Пензенский областной минздрав назвал имена победителей творческого конкурса «Сохрани здоровье близких!». Участники присылали в ведомство видеоролики на заданную тему.

Дети должны были научиться определять признаки инфаркта и инсульта и осознать важность ведения здорового образа жизни.

Первое место занял 4 «Б» класс школы № 43. Серебро конкурса – у школы № 47. На третьем месте оказались ученики из лицея № 55.

Победители были определены путем народного голосования на сайте министерства. Интернет-пользователи назвали лучшие из пяти работ, отобранных ранее жюри - ведущими медицинскими специалистами и представителями ведомств.

«Официальное поздравление победителей состоится на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Пензенской области в феврале 2018 года», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.