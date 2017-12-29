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Общество | В новогоднюю ночь пензенцев будут охранять более 200 росгвардейцев

29.12.2017|15:03
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В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, охрану общественного порядка будут осуществлять более 200 сотрудников регионального управления Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, особое внимание будет уделено защищенности охраняемых объектов, расположенных в непосредственной близости к местам проведения массовых мероприятий.

Кроме того, инспектора лицензионно-разрешительной работы будут координировать деятельность частных охранных организаций в местах празднования Нового года.

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Гость|29.12.2017 16:28|

Кого охранять, а кого сторожить...

Гость|29.12.2017 16:30|

201 или 299?

Гость|29.12.2017 17:59|

Полиции уже не доверяют!!!

Имя: Гость
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