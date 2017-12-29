29.12.2017 | 15:03

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, охрану общественного порядка будут осуществлять более 200 сотрудников регионального управления Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, особое внимание будет уделено защищенности охраняемых объектов, расположенных в непосредственной близости к местам проведения массовых мероприятий.

Кроме того, инспектора лицензионно-разрешительной работы будут координировать деятельность частных охранных организаций в местах празднования Нового года.