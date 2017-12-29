29.12.2017 | 09:39

В новогоднюю ночь в Пензенской области пройдет около 190 массовых мероприятий, в которых примут участие более 30 тысяч человек. Безопасность граждан будут охранять около 650 сотрудников правоохранительных органов, которые задействуют 100 автомобилей.

Эти цифры прозвучали на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, которое состоялось в четверг, 28 декабря.

В 630 образовательных учреждениях области пройдут детские праздники. При этом к охране будут привлечены около 900 сотрудников органов внутренних дел.

В рождественскую ночь богослужения проведут в 160 церквях и храмах, где следить за порядком станут более 350 сотрудников ОВД и 20 бойцов ОМОНа Росгвардии. Кроме того, в резерве будут еще 200 работников правоохранительных органов.

Всего во время праздников планируется задействовать более 1 500 сотрудников полиции.

«Впереди у нас важные мероприятия, и мы должны организовать их на достойном уровне во всех отношениях, в том числе с точки зрения предупредительно-профилактической работы, обеспечения антитеррористической безопасности населения, мер по выявлению и предотвращению угрозы совершения террористических актов», - поставил задачу губернатор Иван Белозерцев.