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Общество | В Кузнецке участники акции «Новый год вместе» собрали 1 045 подарков

29.12.2017|17:34
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Жители Кузнецка, принявшие участие в благотворительной акции «Новый год вместе», собрали подарков больше, чем в прошлом году. Среди дарителей были как состоятельные предприниматели, так и горожане со скромным достатком.

Часть подарков была вручена воспитанникам отделения социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра социального обслуживания населения. Всего на обслуживании в отделении находятся 134 ребенка различного возраста. Ребят поздравили организаторы и участники благотворительной акции.

Всего в этом году удалось собрать 1 045 подарков. Их получат на сто юных кузнечан больше, чем в прошлом году.

«Подарки вручаются различным категориям населения. Списки составляют сотрудники органов соцзащиты. Они выезжают в том числе и на дом к детям. Значительная часть наборов будет вручена на благотворительной рождественской елке», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

Источник — фото Pixabay.com
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