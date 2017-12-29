29.12.2017 | 17:34

Жители Кузнецка, принявшие участие в благотворительной акции «Новый год вместе», собрали подарков больше, чем в прошлом году. Среди дарителей были как состоятельные предприниматели, так и горожане со скромным достатком.

Часть подарков была вручена воспитанникам отделения социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра социального обслуживания населения. Всего на обслуживании в отделении находятся 134 ребенка различного возраста. Ребят поздравили организаторы и участники благотворительной акции.

Всего в этом году удалось собрать 1 045 подарков. Их получат на сто юных кузнечан больше, чем в прошлом году.

«Подарки вручаются различным категориям населения. Списки составляют сотрудники органов соцзащиты. Они выезжают в том числе и на дом к детям. Значительная часть наборов будет вручена на благотворительной рождественской елке», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.