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Общество | Работникам нескольких сердобских организаций задерживали зарплату

29.12.2017|10:51
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В Сердобском районе во втором полугодии 2017-го в нескольких организациях выявили нарушения законодательства в сфере оплаты труда.

Так, в ООО «Сердобские тепловые сети», ООО «Алекс», ООО «Фермер-Плодородие», ЗАО «Сердобск-Хлеб», ООО «Сердобская торговая компания», ООО ЖХ «Ясенки», ООО «Эврика», администрации Рощинского сельсовета, а также у индивидуальных предпринимателей Волковой Т. В., Новичковой С. Я., Лысенко А. Я. имели место задержки выплаты отпускных и расчета при увольнении.

Работодатели-должники были привлечены к административной ответственности, виновные должностные лица - к дисциплинарной.

Чтобы 11 сотрудников «Сердобских тепловых сетей» получили зарплату на общую сумму 191 000 рублей, районный прокурор обращался в суд, где его требования полностью удовлетворили, задолженность погасили.

Кроме того, по вине администрации Сердобского района выдача зарплаты и отпускных задерживалась в детско-юношеской спортивной школе, детской художественной школе, детской школе искусств, плавательном бассейне «Парус», центре детского творчества.

«В адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений бюджетного и трудового законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено. Организована своевременная выплата заработной платы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|29.12.2017 11:21|

СРОЧНО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ РАЙОНЫ !

Гость|29.12.2017 12:19|

Да...что то совсем над людьми измываться стали.

Гость|29.12.2017 12:26|

Наверно скоро крах и возврат режима девяностых.задержка и не выплаты зарплат это первые признаки распада системы.

Гость|29.12.2017 13:09|

Себе-то директора и главы администраций вовремя выплачивают зарплаты и многотысячные премии.

Гость|29.12.2017 13:18|

Особенно абезбашенные директора умудряются выписывать себе незаконные премии (воровство - отдельная и интимная тема).

Гость|29.12.2017 13:33|

И у нас задержали зарплату- налоговая обчистила счёт. Заплати налоги и спи спокойно без денег...

Гость|29.12.2017 13:43|

Гость писал(a):

И у нас задержали зарплату- налоговая обчистила счёт. Заплати налоги и спи спокойно без денег...
Вот и как же Новый год встречать.

Гость|29.12.2017 16:20|

МОЛЧА.

Имя: Гость
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