29.12.2017 | 10:51

В Сердобском районе во втором полугодии 2017-го в нескольких организациях выявили нарушения законодательства в сфере оплаты труда.

Так, в ООО «Сердобские тепловые сети», ООО «Алекс», ООО «Фермер-Плодородие», ЗАО «Сердобск-Хлеб», ООО «Сердобская торговая компания», ООО ЖХ «Ясенки», ООО «Эврика», администрации Рощинского сельсовета, а также у индивидуальных предпринимателей Волковой Т. В., Новичковой С. Я., Лысенко А. Я. имели место задержки выплаты отпускных и расчета при увольнении.

Работодатели-должники были привлечены к административной ответственности, виновные должностные лица - к дисциплинарной.

Чтобы 11 сотрудников «Сердобских тепловых сетей» получили зарплату на общую сумму 191 000 рублей, районный прокурор обращался в суд, где его требования полностью удовлетворили, задолженность погасили.

Кроме того, по вине администрации Сердобского района выдача зарплаты и отпускных задерживалась в детско-юношеской спортивной школе, детской художественной школе, детской школе искусств, плавательном бассейне «Парус», центре детского творчества.

«В адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений бюджетного и трудового законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено. Организована своевременная выплата заработной платы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.