29.12.2017 | 18:29

Конец декабря - начало января - сезон практически всех известных сортов мандаринов. Санкции на ввоз импортных продуктов и политические скандалы не сильно затронули оранжевый поток, поэтому пензенцы могут видеть на прилавках магазинов и рынков многообразие этих солнечных фруктов.

В Пензу завозят четыре сорта мандаринов: это китайские - маленькие с зелеными листочками, марокканские - всегда с соответствующей наклейкой, турецкие - с блестящей шкуркой, и абхазские - приплюснутые, матовые; самые дорогие. За килограмм последних придется заплатить в среднем на 20-40 рублей больше, чем за оранжевые плоды из других стран, а именно - около 150 рублей.

«В этом году у них маленький урожай, поэтому они стоят дорого», - объяснила продавец.

«Главное, чтобы были сладкие. На цену уже не смотрю», - рассказала пензячка.

«Конечно, абхазские - самые сладкие», - отметила покупательница.

«Я и на цену смотрю, и пробую всегда», - поделилась горожанка.

Мандарины могут стать не только угощением на новогоднем столе, но и презентом к празднику - главное, красиво упаковать оранжевые фрукты. Например, создать из них букет.

Елочно-цитрусовый запах от такого подарка сохранится на долгое время, а съеденные полтора мандарина в сутки из этого букета будут удовлетворять суточную потребность в витамине С.