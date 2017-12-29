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Общество | Пензенцы традиционно закупаются новогодними мандаринами

29.12.2017|18:29
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Конец декабря - начало января - сезон практически всех известных сортов мандаринов. Санкции на ввоз импортных продуктов и политические скандалы не сильно затронули оранжевый поток, поэтому пензенцы могут видеть на прилавках магазинов и рынков многообразие этих солнечных фруктов.

В Пензу завозят четыре сорта мандаринов: это китайские - маленькие с зелеными листочками, марокканские - всегда с соответствующей наклейкой, турецкие - с блестящей шкуркой, и абхазские - приплюснутые, матовые; самые дорогие. За килограмм последних придется заплатить в среднем на 20-40 рублей больше, чем за оранжевые плоды из других стран, а именно - около 150 рублей.

«В этом году у них маленький урожай, поэтому они стоят дорого», - объяснила продавец.

«Главное, чтобы были сладкие. На цену уже не смотрю», - рассказала пензячка.

«Конечно, абхазские - самые сладкие», - отметила покупательница.

«Я и на цену смотрю, и пробую всегда», - поделилась горожанка.

Мандарины могут стать не только угощением на новогоднем столе, но и презентом к празднику - главное, красиво упаковать оранжевые фрукты. Например, создать из них букет.

Елочно-цитрусовый запах от такого подарка сохранится на долгое время, а съеденные полтора мандарина в сутки из этого букета будут удовлетворять суточную потребность в витамине С.

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Гость|29.12.2017 18:47|

Ни один из моих сотен знакомых не купил. Зачем врёте? Идиоты одержимые может и закупаются...

Гость|29.12.2017 18:47|

Мандарины в магазинах либо вялые и сухие, либо гнилые.

Гость|29.12.2017 19:04|

в прошлом году купил килограмма три мандаринов крупных

и короче пришлось их выбросить

Гость|29.12.2017 19:34|

абхазские вообще никакие в этом году, кислятина, сербские Клементины ещё куда ни шло, но в целом мандарины в этом году - хрень.

Гость|29.12.2017 19:52|

Гость писал(a):

Ни один из моих сотен знакомых не купил. Зачем врёте? Идиоты одержимые может и закупаются...

А я купила и ем и все время покупаю . А ты наверно только колбаской и майонезом питаешься?

Гость|29.12.2017 19:55|

Гость писал(a):

Мандарины в магазинах либо вялые и сухие, либо гнилые.
Гнилые турецкие.

Гость|29.12.2017 19:57|

А выбрать религия не позволяет?

Гость|29.12.2017 19:59|

Гость писал(a):

А выбрать религия не позволяет?
Выбрала - не покупаю. Лучше свои яблоки есть, чем гнильё заморское.

Гость|29.12.2017 19:59|

на вкус и цвет... у меня знакомый рыбку с запашком любит. я хорошие мандарины, именно со вкусом мандарина, а не мутантов, ел лет пять назад.

Гость|29.12.2017 20:19|

А я всегда ем мандарины, не только под Новый год. Разные - марокканские, абхазские.. Какие вкусные, те и беру. А яблоки не люблю.

Гость|29.12.2017 20:24|

Мандарины - это вкус Нового года! Как шампанское и салат оливье...Как можно их не любить?

Гость|29.12.2017 20:27|

шампанское на новый год это чушь, как правило блюют потом все

Гость|29.12.2017 20:29|

Гость писал(a):

Разные - марокканские
мароканские сладкие, но вкус именно мандариновый, уже не тот

Гость|29.12.2017 20:51|

стареешь, брат))

Гость|29.12.2017 21:00|

поганый городишко и народец подстать. вам боженька даже снега на новый год не послал, копошитесь свинтусы и дальше в грязи, полоская всё и вся.

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Имя: Гость
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