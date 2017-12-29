29.12.2017 | 17:06

Прежде чем начать торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград, Иван Белозерцев отметил, что благодаря заслугам людей, приглашенных в Губернаторский дом, Пензенская область активно развивается по основным социально-экономическим показателям. Вырос индекс промышленного производства, достижения сельхозпроизводителей признаны одними из лучших в округе, успешно реализован ряд крупных федеральных проектов.

«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем добра, счастья, благополучия, мира, чтобы в каждом доме хорошо провели новогодние и рождественские праздники, набрались сил и энергии для решения непростых задач», - поздравил собравшихся глава региона.

Иван Белозерцев вручил несколько десятков наград жителям региона, чья деятельность признана наиболее выдающейся, - «За заслуги перед Отечеством», «Во славу земли Пензенской», дипломы и благодарности за многолетний добросовестный труд.

Кроме того, 14 человек стали обладателями премии губернатора за достижения в области СМИ, культуры и искусства. «Открытием года» за сохранение и популяризацию историко-культурного наследия признан автор и ведущий публицистических программ 11 канала Андрей Вержбовский.