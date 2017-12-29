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Общество | Губернатор вручил награды выдающимся людям Пензенской области

29.12.2017|17:06
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Прежде чем начать торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград, Иван Белозерцев отметил, что благодаря заслугам людей, приглашенных в Губернаторский дом, Пензенская область активно развивается по основным социально-экономическим показателям. Вырос индекс промышленного производства, достижения сельхозпроизводителей признаны одними из лучших в округе, успешно реализован ряд крупных федеральных проектов.

«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем добра, счастья, благополучия, мира, чтобы в каждом доме хорошо провели новогодние и рождественские праздники, набрались сил и энергии для решения непростых задач», - поздравил собравшихся глава региона.

Иван Белозерцев вручил несколько десятков наград жителям региона, чья деятельность признана наиболее выдающейся, - «За заслуги перед Отечеством», «Во славу земли Пензенской», дипломы и благодарности за многолетний добросовестный труд.

Кроме того, 14 человек стали обладателями премии губернатора за достижения в области СМИ, культуры и искусства. «Открытием года» за сохранение и популяризацию историко-культурного наследия признан автор и ведущий публицистических программ 11 канала Андрей Вержбовский.

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Гость|29.12.2017 19:16|

А Серафима почему не наградил, ведь у него успех поболе - д.к. отжимает, стелу убирает и многое еще подспудно.

Гость|29.12.2017 19:25|

Кто там отлечился в социальной сфере, нищии бедные и малообеспеченые исчезли?

Гость|29.12.2017 19:27|

достойные люди?

Гость|29.12.2017 19:35|

Брехня, мне никто ничего не вручал!

Гость|29.12.2017 19:35|

Достойные члены общества?

Гость|29.12.2017 19:43|

Ромка Чернов-Окрошкин ну очень выдающийся! Сколько он раздербанил бюджетных средств???

Гость|29.12.2017 19:44|

Какое низкое коварство полуживого забавлять.

Гость|29.12.2017 20:15|

Грудинин частенько участвует в таких вот форумах, нащим западло? Хотя бы здесь с народом общались, а не прикормленного двустрочника выпускали.

Гость|29.12.2017 20:36|

Гость писал(a):

Брехня, мне никто ничего не вручал!
На свои мы деньги пили нам не кто не подавал

Гость|29.12.2017 20:58|

Огласите списки героев

Гость|29.12.2017 20:59|

Ну вручили и вручили побрякушки.Тусовка у них такая. Че тут выяснять кому и за что!

Гость|29.12.2017 21:03|

Гость писал(a):

Ну вручили и вручили побрякушки
тебе побрякушки, а я своими горжусь. тебе они не снились, манагер среднего звена.

Гость|29.12.2017 21:04|

А чо это фамилии выдающихся не указали?

Гость|29.12.2017 21:05|

Скрывая фамилии эти награждения вы сами же переводите в разряд нелегальных.Даже награждаете,как воруете.

Гость|29.12.2017 21:06|

Это у них привычка.

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Имя: Гость
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