29.12.2017 | 17:15

Популярный еженедельник «Молодой ленинец» завершил конкурс среди своих читателей большим розыгрышем подарков.

Тем, кто мечтал выиграть к новому году ценный приз, достаточно было прислать в редакцию копию квитанции об оформлении подписки на первое полугодие 2018 года. Таким образом установили претендентов на получение холодильника, телевизора, стиральной машины и не только.

«Мы получили почти тысячу писем! И сегодня в присутствии специальной экспертной комиссии мы проведем розыгрыш и определим победителей», - рассказала главный редактор еженедельника Юлия Измайлова.

Номера счастливчиков из лототрона доставал новогодний волшебник. Цифра 507 определила обладателя главного подарка.

«Первый ценный приз этого розыгрыша - классный холодильник - у нас уходит в село Алферьевка Марии Васильевне. Мария Васильевна, от души поздравляем Вас! Надеемся, что этот холодильник прослужит Вам долгие-долгие годы», - объявил ведущий розыгрыша Владимир Вишневецкий.

Новый телевизор от «Молодого ленинца» получит Валентина Михайловна с улицы Молодежной города Пензы, а обладательницей стиральной машины стала Нина Алексеевна, проживающая на улице Красной.

Кроме того, были разыграны поощрительные и утешительные призы. Всех победителей в ближайшее время пригласят на торжественное вручение подарков.