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Общество | Еженедельник «Молодой ленинец» к Новому году разыграл ценные призы

29.12.2017|17:15
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Популярный еженедельник «Молодой ленинец» завершил конкурс среди своих читателей большим розыгрышем подарков.

Тем, кто мечтал выиграть к новому году ценный приз, достаточно было прислать в редакцию копию квитанции об оформлении подписки на первое полугодие 2018 года. Таким образом установили претендентов на получение холодильника, телевизора, стиральной машины и не только.

«Мы получили почти тысячу писем! И сегодня в присутствии специальной экспертной комиссии мы проведем розыгрыш и определим победителей», - рассказала главный редактор еженедельника Юлия Измайлова.

Номера счастливчиков из лототрона доставал новогодний волшебник. Цифра 507 определила обладателя главного подарка.

«Первый ценный приз этого розыгрыша - классный холодильник - у нас уходит в село Алферьевка Марии Васильевне. Мария Васильевна, от души поздравляем Вас! Надеемся, что этот холодильник прослужит Вам долгие-долгие годы», - объявил ведущий розыгрыша Владимир Вишневецкий.

Новый телевизор от «Молодого ленинца» получит Валентина Михайловна с улицы Молодежной города Пензы, а обладательницей стиральной машины стала Нина Алексеевна, проживающая на улице Красной.

Кроме того, были разыграны поощрительные и утешительные призы. Всех победителей в ближайшее время пригласят на торжественное вручение подарков.

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Гость|29.12.2017 19:31|

Измучали Юлию, исхудала, присели и ездят на ней. Ещё мужичок там есть ушуист, на камеру руками всё время машет. Скандалы-интриги-расследования колхозного разлива. Выживали как могли.

Гость|29.12.2017 20:19|

Еженедельник «Молодой ленинец» самый мракобесный. Вот если про Грудинина П.Н. он осмелится напечатать, тогда он будет уважаемым и соответствовать своему названию.

Гость|29.12.2017 22:25|

Гость писал(a):

Вот если про Грудинина П.Н.
Лучше нет влагалища чем очко коммунистического товарища!)))

Гость|29.12.2017 22:40|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вот если про Грудинина П.Н.
Лучше нет влагалища чем очко коммунистического товарища!)))
Есть . Твоё , либеральное .

Гость|30.12.2017 00:48|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

Гость|30.12.2017 01:21|

Гость писал(a):

Вот если про Грудинина П.Н.
А кто это? Что он сделал для страны, а не для своего кармана?

Гость|30.12.2017 01:28|

Гость писал(a):

Вот если про Грудинина П.Н. он осмелится напечатать
Пральна, что нипичатает. Про колхозанов пускай сельские вестники пишут.

Гость|30.12.2017 01:47|

Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout

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