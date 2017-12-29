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Общество | «Большой новогодний экран» будет радовать пензенцев до Рождества

29.12.2017|17:40
Печать

На площади Ленина установили «Большой новогодний экран». Светодиодный, высотой четыре метра, в ширину - шесть, он заметен издалека.

Экран будет радовать горожан и гостей Пензы до Рождества. На нем планируется показывать традиционное поздравление президента, музыкальные клипы, фильмы о самых ярких и важных событиях, произошедших в нашей области в 2017 году, а также мультфильмы для детей.

«Чтобы люди, пришедшие сюда отдохнуть в Новый год, получили заряд эмоций - показы вместе с елкой, вместе с катком (надеемся, погода будет хорошей, и он замерзнет). Можно будет покататься, поводить хороводы», - отметил представитель оргкомитета проекта «Большой новогодний экран» Павел Борисов.

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Гость|29.12.2017 18:50|

penzainform.ru писал(a):

вместе с катком (надеемся, погода будет хорошей, и он замерзнет).

Прогноз смотрите? Одни собрались в на снегоходах другие на коньках, а снега и льда нет. Это не из сериала палата №6?

Гость|29.12.2017 19:42|

так и скажите, что будет крутиться реклама окон, супермаркетов и чудо-приборов, излечивающих от всего.

Гость|29.12.2017 19:54|

а,Где ? Каток ?????????????????????

Гость|29.12.2017 20:10|

С ютюба всё на этот экран про Грудинина, срочно.

Гость|29.12.2017 21:02|

Вот кто-то из пневматики поразвлекается...

Гость|30.12.2017 00:51|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

Гость|30.12.2017 01:51|

Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout

Гость|30.12.2017 05:08|

Издевательство. Эта чушь ещё и со звуком. Придёшь так с ребёнком на каток и в избушку Деда Мороза а там рассказывают и показывают про Свердловский мост а потом раз и музыкальный клип тыц-тыц-тыц а потом об урожае. Насколько надо ненавидеть пензенцев чтобы поставить этот экран именно на главной новогодней площади? Насколько надо ненавидеть детей?

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