29.12.2017 | 17:40

На площади Ленина установили «Большой новогодний экран». Светодиодный, высотой четыре метра, в ширину - шесть, он заметен издалека.

Экран будет радовать горожан и гостей Пензы до Рождества. На нем планируется показывать традиционное поздравление президента, музыкальные клипы, фильмы о самых ярких и важных событиях, произошедших в нашей области в 2017 году, а также мультфильмы для детей.

«Чтобы люди, пришедшие сюда отдохнуть в Новый год, получили заряд эмоций - показы вместе с елкой, вместе с катком (надеемся, погода будет хорошей, и он замерзнет). Можно будет покататься, поводить хороводы», - отметил представитель оргкомитета проекта «Большой новогодний экран» Павел Борисов.