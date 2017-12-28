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Общество | Воспитанники Нижнеломовского детдома получили подарки от росгвардейцев

28.12.2017|09:03
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В Пензенской области росгвардейцы организовали благотворительную акцию «Новогодний подарок» для воспитанников Нижнеломовского детского дома.

Психолог регионального управления Екатерина Терехина провела с ребятами занятия, направленные на развитие моторики пальцев и речевого дыхания. А после всем вручили сладкие подарки, наборы для творчества и развивающие игрушки.

«Надеемся, что помощь, оказанная детям, заставит лишний раз улыбнуться и поднимет настроение. Подобное мероприятие - это отличная возможность оказать хотя бы малую, но реальную помощь детям», - отметил заместитель начальника вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области Сергей Сидоров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, шефская помощь детскому дому оказывается постоянно.

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