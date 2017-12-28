28.12.2017 | 13:27

Жительница Белинского района добилась выплаты полутора миллионов рублей от виновника гибели ее мужа.

14 мая 2015 года в Москве ее 44-летнего мужа, шедшего по тротуару, сбил насмерть автомобиль BMW. Уголовное дело в отношении виновника ДТП было прекращено в связи с объявлением амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Потеряв кормильца, мать двоих детей обратилась в Белинский районный суд. В иске она просила обязать ответчика компенсировать моральный вред и возместить материальный ущерб.

Суд взыскал с владельца BMW в пользу супруги, сына и дочери погибшего компенсацию морального вреда - по 180 000 рублей каждому, а также расходы на погребение, единовременную компенсацию в возмещение ущерба, причиненного смертью кормильца - 63 305 рублей.

Также ответчик обязан выплачивать дочери погибшего мужчины, родившейся в 2007 году, ежемесячно 5 339 рублей с индексацией до достижения девочкой 18 лет, а если она продолжит обучение по очной форме, до 23 лет.

Не согласившись с назначенной компенсацией морального вреда, истица подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда посчитала, что размер назначенной выплаты был неправомерно занижен.

«Взыскание с ответчика материальных средств в пользу истца направлено на то, чтобы сгладить неудобства, возникшие в связи с переносимыми страданиями, постигшим горем, смягчить тяжелое эмоционально-психологическое состояние, дать возможность удовлетворить обычные жизненные потребности, которых семья лишилась из-за утраты близкого человека», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В результате решение районного суда было изменено. Взыскано по 500 000 рублей в пользу каждого из членов семьи, а всего - 1 500 000 рублей.