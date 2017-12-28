28.12.2017 | 14:57

Новогодние праздники в Городе Спутнике будут насыщенными и интересными. Компания «Термодом» совместно с «Парком Спутника» подготовила обширную спортивную и развлекательную программу.

Жителей и гостей микрорайона приглашают на две большие площадки.

Первая - около арки, на набережной. Здесь уже сейчас есть два катка – взрослый и детский. Будут организованы освещение, пункты горячего питания и проката спортинвентаря. Также можно приходить со своими коньками. Вход на оба катка бесплатный.

Вторая площадка расположена на фонтанной площади и около нее. Здесь установлена большая новогодняя елка и скоро появится настоящий зимний городок. Пензенцев ждут интересные забавы. Любой желающий сможет покататься на банане и поиграть в снежки, для детей устроят горки, карусели, снежную чашу.

Кроме того, в новогодние праздники напротив фонтана свою работу продолжит цирк шапито, где для ребят и их родителей будут проходить сказочные представления. А на набережной откроется выставка двух-трехметровых ледяных фигур.

2, 3, 4, 6, 7, 8, 14 января с 12:00 до 14:00 возле елки детей станут развлекать аниматоры. С 1 по 8 и 13 января с 18:00 до 20:00 на катках или фонтанной площади (день на первой площадке, день на второй) будут проходить игры и конкурсы.

Вся набережная превратится в одну большую фотозону: инсталляции, ледяные фигуры, иллюминация – все это позволит сделать отдых по-настоящему незабываемым.

И конечно, по традиции зимний Спутник станет центром притяжения любителей здорового образа жизни. 5 января будет организован большой спортивный праздник под названием «Зимние забавы». В его рамках пройдут массовый лыжный забег, хоккейный и футбольный турниры, состоятся семейные эстафеты.

Также в новогодние праздники запланированы рыболовные и хоккейные состязания.

18 января в районе пляжа на водоеме будет обустроена прорубь для крещенских купаний жителей и гостей Города Спутника.

В новогоднюю ночь запланированы грандиозные народные гулянья с дискотекой, конкурсами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Торжество начнется в 23:30, а закончится в 2:30 большим праздничным салютом.

Более подробная информация будет размещена на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».