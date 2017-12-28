28.12.2017 | 15:22

Директор МУП «АРЦИС», отвечающего за работу системы «Электронная школа», озвучил результаты общественного опроса. Галочку в графе «Согласен» поставили 23 126 родителей школьников, которые допускают возможность взимания комиссии с платежей за питание детей в общеобразовательных учреждениях.

«Учитывая принцип большинства, мы принимаем решение о том, что мы внесем изменения в правила с 1 января. Соответственно, терминалы в школах могут принимать платежи с комиссией», - отметил директор МУП «АРЦИС» Юрий Анфалов.

Изначально, когда система «Электронная школа» внедрялась в Пензе, были определены правила. Согласно им, в терминалах, установленных в учреждениях, оплачивать завтраки и обеды можно было беспроцентно.

Однако в октябре 2017 года при пополнении счета карты две организации стали брать комиссию с платежей.

«Один процент, но не менее десяти рублей. То есть: мы положим тысячу - с нас возьмут 10 рублей, мы положим сто рублей - с нас возьмут те же самые 10 рублей», - жаловалась одна из родительниц.

«Мы категорически возражали, потому что понимали, что это решение неправильное и приведет к уменьшению количества питающихся в образовательных учреждениях», - подчеркивал начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

Недовольство родителей стало поводом для проведения прокурорской проверки. Был выявлен ряд нарушений, в том числе и антимонопольного законодательства.

Уже в конце ноября перестали брать комиссию, а некоторые терминалы вообще прекратили прием платежей, но от своего требования (1% с зачисленной суммы, но не менее 10 рублей) агенты не отказались. Были выдвинуты условия: если этого не будет, то они уйдут из системы «Электронная школа» с января 2018 года.