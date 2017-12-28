Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 дек 2017|05:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  57.63
 

Общество | В школьных терминалах может взиматься комиссия с платежей за питание

28.12.2017|15:22
Печать

Директор МУП «АРЦИС», отвечающего за работу системы «Электронная школа», озвучил результаты общественного опроса. Галочку в графе «Согласен» поставили 23 126 родителей школьников, которые допускают возможность взимания комиссии с платежей за питание детей в общеобразовательных учреждениях.

«Учитывая принцип большинства, мы принимаем решение о том, что мы внесем изменения в правила с 1 января. Соответственно, терминалы в школах могут принимать платежи с комиссией», - отметил директор МУП «АРЦИС» Юрий Анфалов.

Изначально, когда система «Электронная школа» внедрялась в Пензе, были определены правила. Согласно им, в терминалах, установленных в учреждениях, оплачивать завтраки и обеды можно было беспроцентно.

Однако в октябре 2017 года при пополнении счета карты две организации стали брать комиссию с платежей.

«Один процент, но не менее десяти рублей. То есть: мы положим тысячу - с нас возьмут 10 рублей, мы положим сто рублей - с нас возьмут те же самые 10 рублей», - жаловалась одна из родительниц.

«Мы категорически возражали, потому что понимали, что это решение неправильное и приведет к уменьшению количества питающихся в образовательных учреждениях», - подчеркивал начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

Недовольство родителей стало поводом для проведения прокурорской проверки. Был выявлен ряд нарушений, в том числе и антимонопольного законодательства.

Уже в конце ноября перестали брать комиссию, а некоторые терминалы вообще прекратили прием платежей, но от своего требования (1% с зачисленной суммы, но не менее 10 рублей) агенты не отказались. Были выдвинуты условия: если этого не будет, то они уйдут из системы «Электронная школа» с января 2018 года.

0
0
0
0
 
Гость|28.12.2017 20:19|

"Галочку в графе «Согласен» поставили 23 126 родителей школьников, которые допускают возможность взимания комиссии с платежей за питание детей в общеобразовательных учреждениях."

Тяжёлый случай. Запомните. В основании фундамента поборов (даже с самих себя) стоят сами родители. Как бы странно и глупо это не звучало. Им невозможно помочь. Все эти освещения в СМИ привели к предсказуемому итогу. Зря только время тратили.

Гость|28.12.2017 20:56|

Фальсификация! Гнать в шею этот "Арцис"! Убрать все эти терминалы, и оплачивать обеды как раньше- налом.

Гость|28.12.2017 21:00|

penzainform.ru писал(a):

Были выдвинуты условия: если этого не будет, то они уйдут из системы «Электронная школа» с января 2018 года.

ну и пусть валят!!!

Гость|28.12.2017 21:10|

А не кажется ли вам, что результаты голосования подменены. В школе родители писали одно, а по факту подменили на другое.

Гость|28.12.2017 21:24|

Одно время терминалы по оплате средств мобильной связи стояли в каждом "закутке". Оказались шарлатанами, убрали. Не повторится ли история?

Гость|28.12.2017 21:43|

Проблема сбора платежей за питание - забота школьной столовой , но не родителей. Столовая и должна оплачивать услугу прокладки.

Гость|28.12.2017 22:06|

Столовая может и оплатит, только вам потом эти затраты в стоимость обеда включит.

Гость|28.12.2017 22:07|

И кто это в здравом уме и твердой памяти мог так проголосовать (большинство)? Кому это нравится больше платить? Явный мухлеж. Видно эти деятели руку на выборах набили.

Гость|28.12.2017 22:28|

Гость писал(a):

И кто это в здравом уме и твердой памяти мог так проголосовать (большинство)? Кому это нравится больше платить? Явный мухлеж. Видно эти деятели руку на выборах набили.
Проголосовали не за процент, а за удобную для кого-то услугу в виде терминалов в школах. Я своему даю деньги на обеды, он приходит в школу и кладет их на карточку. Мне не нужно шататься по банкам и платить там 3 % за зачисление денег на карточку ребенку. Мне так удобно, вам не удобно - платите по другому.

Гость|28.12.2017 22:31|

И я голосовала за. Потому что в противном случае терминалы убрали бы из школ, и платите как хотите. Через Сбербанк деньги могут и 3 дня идти, а здесь 10 минут. В данной анкете указано, что вы можете платить без комиссии через банк.

Гость|28.12.2017 22:48|

Гость писал(a):

И я голосовала за. Потому что в противном случае терминалы убрали бы из школ, и платите как хотите. Через Сбербанк деньги могут и 3 дня идти, а здесь 10 минут. В данной анкете указано, что вы можете платить без комиссии через банк.
Речь не об оплате через Сбербанк, а о том что бы родители и дети оплачивали завтраки и обеды наличкой как раньше, при том не переплачивая комиссии в банке и терминале?

Гость|28.12.2017 23:13|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
И я голосовала за. Потому что в противном случае терминалы убрали бы из школ, и платите как хотите. Через Сбербанк деньги могут и 3 дня идти, а здесь 10 минут. В данной анкете указано, что вы можете платить без комиссии через банк.
Речь не об оплате через Сбербанк, а о том что бы родители и дети оплачивали завтраки и обеды наличкой как раньше, при том не переплачивая комиссии в банке и терминале?
Тогда платить будете за сбор и зачисление налички предприниматель, а нам увеличат стоимость обеда.

Гость|28.12.2017 23:22|

Все забыли о главном,в каждой школе есть бюджетный счёт и внебюджетных,так вот на внебюлжетный счёт поступают деньги родителей за питание и взносы добровольно принудительные.речь идёт сейчас о питании.в каждой школе есть бухгалтер !!!бухгалтер в обязанности которого входит ,следить за движением денег, сбор ,который осуществляется как наличкой в школе,так и родители могут сами положить на спец счёт в банке,и тд и тп,все это сдаётся в отчетах в финансовые органы каждый месяц,овз в квартал, полугода, годовой отчёт.Просто родители малрграсотнве в этом отношении и на них повесили нагрузку в виде процентов комиссии за питание.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!